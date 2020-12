Os brinquedos e tecnologia de Natal mais populares das últimas décadas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que todo ano há um novo brinquedo da moda que chega ao mercado bem a tempo para o Natal e com alta demanda e estoque limitado, as lojas estão cheias de pais lutando para conseguir o último da prateleira.

Nos últimos 40 anos, quase sempre houve uma variedade de brinquedos populares que têm sido tanto um tormento para os pais quanto uma alegria para as crianças.

A felicidade que vem quando aquele presente é tirado de debaixo da árvore e desembrulhado é inegável, mas o incômodo de obtê-lo pode ter quebrado mais do que uma conta bancária.

Junte-se a nós em um passeio pelas últimas quatro décadas para mostrar a você os brinquedos mais populares do período de Natal.

1977 - brinquedos Star Wars

41 anos atrás, neste ano, com o lançamento do filme Star Wars original, veio uma onda de merchandising que incluiu essas figuras de ação de Kennar. Mais de 100 desses brinquedos Star Wars foram feitos entre 1977 e 1985, mas no primeiro ano de lançamento, eles estavam voando para fora das prateleiras. Bonecos de ação são conhecidos por sua popularidade e, desde então, os modelos em caixa intocados alcançaram preços absurdos em leilões.

1978 - simon

Em 1967, o primeiro protótipo de um sistema de videogame multiprograma e multijogador foi desenvolvido por Ralph Baer e seus colegas da Sanders Associates Inc. 11 anos depois, esse mesmo inventor criaria um dos jogos infantis mais populares da época - "Simon" foi o resultado. Este jogo foi inspirado no jogo infantil "Simon Says" e tinha uma premissa simples - cada um dos quatro botões coloridos precisava ser pressionado em sequência para corresponder à melodia tocada por Simon. Se errar, você perderá. Em 1978, este jogo simples conquistou o mundo.

1979 - Atari VCS

Embora originalmente lançado em 1977, não foi até dois anos depois que o Atari Video Computer System (mais tarde conhecido como Atari 2600) começou a se tornar popular. O Natal de 1979 viu este console vender como pão quente graças ao seu conteúdo exclusivo e naquele ano vendeu um milhão de unidades. A popularidade continuou a crescer nos anos que se seguiram também, com este console Atari vendendo 10 milhões de cópias em 1982.

1980 - Rubicks Cube

Em 1974, um escultor e professor de arquitetura húngaro chamado Ernő Rubik inventou um quebra-cabeça 3D que viria a ser conhecido como Cubo de Rubik. Este humilde brinquedinho provou ser extremamente popular em 1980, quando começou a ser comercializado a sério. Em 1983, estima-se que 200 milhões de Cubos de Rubik foram vendidos em todo o mundo.

Curiosamente, o Rubiks Cubes original tinha 11 arestas que podiam ser invertidas independentemente, resultando em 43 quintilhões de combinações possíveis. Em 2007, pesquisadores da Universidade encontraram uma maneira de resolver o quebra-cabeça em apenas 26 movimentos - uma façanha impressionante.

1981 - Smurfs

Os Smurfs eram pequenas criaturas azuis inteligentes que viviam em cogumelos selvagens na floresta. Os Smurfs começaram a vida em 1958 e apareceram originalmente em quadrinhos, mas mais tarde apareceram na TV e em videogames, bonecas e muito mais. Foram os programas de televisão que iniciaram a enxurrada de merchandising a sério e os brinquedos Smurf estavam no topo das listas de Natal em todo o mundo em 1981.

1982 - Bmx

O BMX foi um modismo que começou no início dos anos 1970, quando as crianças começaram a correr com suas bicicletas em um estilo inspirado nas estrelas do motocross da época. O fenômeno das corridas de BMX nasceu e a bicicleta BMX cresceu e cresceu em popularidade.

1983 - Cabbage Patch Kid

Cabbage Patch Kids foi o brinquedo infantil obrigatório de 1983 e talvez o primeiro brinquedo da lista a resultar em várias brigas estourando nas lojas dos Estados Unidos. The Cabbage Patch Kids teve um começo humilde nas mãos de Xavier Roberts, um estudante de arte de 21 anos que começou a costurar essas bonecas à mão em 1978. Originalmente, as bonecas não eram vendidas, elas foram "adotadas" com seus próprios nomes e certidões de nascimento para arrancar.

1984 - Transformers

Em 1984, a Hasbro Toys iniciou um empreendimento com a Takara, do Japão, para criar brinquedos e mercadorias para a série animada Transformers. Esta missão de criar uma linha de brinquedos para os robôs disfarçados resultou essencialmente nas franquias de brinquedos mais antigas e populares de todos os tempos - pelo menos para estas duas empresas. As vendas iniciais provaram ser um enorme sucesso e esses brinquedos Transformer eram muito procurados na época do Natal. Eles melhoraram a cada ano que se seguiu com designs maiores e mais ousados e habilidades de transformação aprimoradas.

1985 - Carebears

Os Ursinhos Carinhosos começaram sua vida com cartões de felicitações, mas se mostraram tão populares que acabaram se transformando em brinquedos, programas de TV e muito mais. Na década de 1980, uma série de programas de TV empurrou a popularidade de Care Bears para o mainstream, mas com The Care Bears Movie em 1985, esses ursinhos de pelúcia começaram a vender como loucos. Os Ursinhos Carinhosos estavam no topo da lista em muitas listas de desejos de Natal em todo o mundo.

1986 - Teddy Ruxpin

Teddy Ruxpin foi um dos primeiros ursos de pelúcia falantes e o Avô de centenas, senão milhares de brinquedos semelhantes desde então. Este ursinho tinha uma fita cassete presa às costas que lhe permitia contar histórias com movimentos da boca e dos olhos sincronizados com o áudio.

1987 - bola Koosh

A extremamente popular bola Koosh foi inventada por Scott Stillinger em 1986, quando ele estava tendo problemas para ensinar seus filhos pequenos a pegar e encontrar bolas normais eram muito saltitantes. Ele criou a bola Koosh, que deveria ser macia o suficiente para não machucar ou quicar quando lançada e mais fácil de pegar do que uma bola normal também. Ele estava tão confiante no design da bola Koosh original e em como funcionava bem que largou o emprego para começar a fabricar. Também foi uma boa escolha e a bola Koosh se tornou o brinquedo mais vendido de 1987.

1988 - console NES

Quase uma década depois que o Atari 2600 chegou às casas das pessoas, a Nintendo lançou o primeiro de seus consoles de jogos de sucesso para o mercado mundial. Com nomes como Duck Hunt, Super Mario Bros e outros sendo lançados pela primeira vez neste sistema, o NES colocou a Nintendo na vanguarda da indústria de jogos e os transformou em um nome familiar.

Em 1988, o NES era o console escolhido e a Nintendo conseguiu vender sete milhões de sistemas até o final do ano, superando os concorrentes de computadores domésticos por um milhão de milhas.

1989 - Game Boy

Em 1989, um dos primeiros consoles portáteis de oito bits foi lançado no mercado pela Nintendo. Esta pequena placa cinza fantástica era um sistema de jogo baseado em cartucho que permitia que crianças de todo o mundo levassem seus jogos com elas, onde quer que fossem. Não foi o primeiro console portátil, mas seu lançamento foi perfeitamente sincronizado e os jogos que estavam disponíveis na época o tornaram uma sensação. Em seu primeiro lançamento nos Estados Unidos, o Game Boy vendeu 40.000 unidades no primeiro dia e, junto com o Game Boy Color, passou a vender mais de 118 milhões de unidades em todo o mundo durante sua vida.

Porém, no Natal de 1989, o Game Boy era o brinquedo mais popular do mercado e um clássico dos jogos que viveria na nostalgia por muitos anos.

1990 - Tartarugas Ninja Adolescentes Mutantes

Em 1990, o filme Teenage Mutant Ninja Turtles arrebatou os cinemas - arrecadando US $ 200 milhões nas bilheterias e rapidamente se tornando o filme independente de maior bilheteria da época. Os bonecos eram igualmente populares e as crianças de todos os lugares brigavam para ver quem era a melhor tartaruga e exigiam a coleta para o Natal.

1991 - Pogs

A história dos POGs na verdade remonta à década de 1920 no Havaí, quando tampas de mamadeira eram usadas como um jogo entre crianças. Décadas depois, o jogo simples tornou-se popular quando os discos POG começaram a ser vendidos e o jogo Hawaiin conquistou o mundo. Crianças em todos os lugares estavam batalhando no playground para ver quem conseguia a maior coleção de POG.

1992 - Talking Barney

Barney foi a estrela principal do programa de televisão infantil "Barney & Friends", que começou a vida em 1992 e continuou até 2009. Os brinquedos Talking Barney foram os brinquedos mais populares à venda no Natal daquele primeiro ano e mostraram o quanto as crianças amei o show. Barney também foi o segundo brinquedo popular semelhante a um ursinho de pelúcia falante a aparecer depois de Teddy Ruxpin.

1993 - Talkboy

Talkboy era um toca-fitas e gravador que na verdade começou a vida como um acessório para os filmes Home Alone, mas provou ser tão popular que um modelo funcional foi feito antes da Black Friday naquele ano. Na época do Natal, todos queriam um e estavam vendendo como bolos quentes. O modelo de luxo apresentava um modo de reprodução lenta que permitia que as crianças manipulassem suas vozes e elas adoraram.

1994 - Power Rangers

Quando um grupo de crianças etnicamente diversificadas com superpoderes estava na TV lutando contra alienígenas, todas as crianças pensavam que também poderiam ser super-heróis. Os Mighty Morphin Power Rangers foram um sucesso estrondoso, assim como os brinquedos e mercadorias lançadas naquele ano e vendidas aos milhares nos anos seguintes. Em 1994, os bonecos estavam voando das prateleiras a tempo do Natal.

1995 - Beanie Babies

Beanie Babies era uma linha popular de brinquedos de pelúcia feitos com feijão, em vez do recheio tradicional de outros brinquedos da época. A maneira como eram empalhados significava que podiam ser colocados facilmente e as crianças os adoravam. 1995 foi o ano de venda mais popular e esses brinquedos continuaram a vender, criando uma marca bem conhecida nos anos que se seguiram.

1996 - Faa ccegas em mim Elmo

Graças a uma onda de marketing, Elmo, do popular programa infantil Vila Sésamo estava em alta demanda como um presente de Natal em 1996. A demanda superou a oferta e um frenesi de compras irrompeu durante a temporada de férias que viu pais brigando nas lojas para conseguir a última mania. Tickle Me Elmo até fez alguns pais serem presos enquanto eles lutavam. Também há rumores de que um comprador desesperado pagou US $ 7.100 por um único Elmo em uma tentativa desesperada de manter seu filho feliz no dia de Natal.

1997 - Tamagotchi

Tamagotchi é lembrado com carinho como "o animal de estimação da realidade virtual original". Este brinquedinho tinha crianças a cargo de um bichinho digital que tinham que alimentar, lavar e cuidar em geral, sob o risco de morrer e começar tudo de novo. O brinquedo de bolso foi vendido em números insanos e 1997 foi o ano para ter um. Em 2010, mais de 76 milhões de Tamagotchi foram vendidos em todo o mundo e até fez uma reaparição este ano .

1998 - Furby

Furby é o "amigo eletrônico" lançado em 1998 e um brinquedo peludo que falava e piscava os olhos. Furby era tão popular que a demanda superou a oferta e o preço disparou no período que antecedeu o Natal. Mais de dois anos após o lançamento, Furby vendeu 40 milhões de unidades em todo o mundo.

1999 - Pokmon

Em 1999, a série de animação Pokémon chegou a um jogo de cartas colecionáveis que foi o brinquedo mais vendido daquele ano. Nos anos que se seguiram, brinquedos e mercadorias Pokémon se mostraram populares em várias formas, e esse desenho animado japonês obscuro conquistou o mundo.

2000 - Scooters Razor

A humilde scooter tem sido um brinquedo popular para crianças em todo o mundo há anos, mas em 2000 a Razor Scooter se tornou especialmente popular depois que Dan Green deu um backflip usando uma. Só em 2000, a Razor Scooter vendeu mais de cinco milhões de unidades e muitas crianças encontraram uma embrulhada sob a árvore de Natal.

2001 - Bratz

As Bratz eram uma linha de produtos de bonecas da moda que voaram das prateleiras das lojas no período que antecedeu o Natal de 2001. As pesadas bonecas da moda causaram várias controvérsias, especialmente quando surgiu marcação alta. Em 2008, a Mattel venceu um processo de copyright de $ 100 milhões contra os fabricantes da Bratz por causa da semelhança com as bonecas Barbie.

2002 - Beyblades

Beyblades foi outra sensação japonesa dos brinquedos que surgiu graças a uma série popular de anime e mangá. Esses brinquedos giratórios foram usados por crianças de todo o mundo enquanto tinham "Beybattles" no playground para ver quem seria o campeão. As competições oficiais do Beyblade começaram atraindo milhares de espectadores. A popularidade diminuiu lentamente nos anos que se seguiram, mas em 2002 os Beyblades conquistaram o mundo.

2003/2004 - Robosapien

Em 2003 e 2004, Robosapien foi o auge dos brinquedos de alta tecnologia. Um robô de brinquedo controlado remotamente com 67 diferentes ações, movimentos e ruídos pré-programados. O controle remoto de 21 botões deixava as crianças empolgadas enquanto faziam os pequenos bots dançar, peidar e arrotar por vontade própria. Mais de 1,5 milhão de Robosapiens vendidos durante a temporada de Natal de 2004.

2005 - Xbox 360

2005 foi o ano do Xbox 360, o novo console incrivelmente popular da Microsoft que começou a ser vendido bem a tempo para o Natal. Com a escassez de suprimentos, o Xbox 360 rapidamente encontrou seu caminho para o eBay com as pessoas revendendo o console por mais do que o dobro do preço de varejo. Apesar disso, o Xbox 360 não vendeu originalmente tantas unidades quanto a Microsoft esperava, mas ainda conseguiu vender seis milhões de unidades apenas na Europa em 2008. No entanto, pelo menos eles superaram a Sony.

2006 - Sony PlayStation 3

O Xbox pode ter governado a temporada de Natal em 2005, mas 2006 seria o ano da Sony. O Sony PlayStation 3 foi recebido com multidões e filas enquanto as pessoas tentavam desesperadamente conseguir um a tempo para as férias. Um PS3 em pré-venda chegou a ser vendido no eBay por US $ 3.000, o que mostra como as pessoas eram loucamente apaixonadas pelas novas máquinas de jogos. O PlayStation 3 também levou a vários incidentes de crime quando as pessoas tentaram colocar as mãos em um. Alguns clientes foram baleados, outros foram roubados e outros ainda lutaram para serem os primeiros a possuir um. Há um boato de que um fã até envenenou seus companheiros queuers com laxantes quando soube que suas unidades estavam acabando antes que ele chegasse à frente da fila. Caos do consumidor no seu melhor.

2007 - iPod Touch

Em 2007, a primeira geração do Apple iPod Touch chegou ao mercado bem a tempo para o Natal. A "revolucionária interface multitoque e rede sem fio Wi-Fi integrada" da Apple comprava vídeo, música e muito mais para as pessoas em todos os lugares. Steve Jobs uma vez se referiu ao iPod Touch como "rodinhas de treinamento para o iPhone" e este pequeno dispositivo foi o gadget obrigatório do Natal de 2007.

2008 - Elmo ao vivo

Mais uma vez, Elmo entra na nossa lista como o brinquedo de Natal mais popular de 2008. Desta vez, o pequenino ruivo pode acenar com o braço, sentar, ficar em pé e se mover com apenas um simples toque ou aperto. Elmo Live também tinha voz e era capaz até mesmo de reagir às vozes individuais das crianças.

2009 - Nook

Antes de o Amazon Kindle se tornar o dispositivo de e-book de goto, o Barnes & Noble Nook eReader era o dispositivo eletrônico indispensável para se enrolar com um bom livro. Para o Natal de 2009, o Nook superou as vendas do Kindle da Amazon simplesmente por ter uma tela extra e recursos Wi-Fi, tornando-o fácil de usar e uma maneira deliciosa de ler em frente à lareira do Natal.

2010 - Apple iPad

Desde seu lançamento inicial em 2010, o iPad da Apple se tornou sinônimo de tablets. O primeiro tablet fino que permitia aos usuários assistir a filmes, navegar na web e jogar, tudo no conforto de seus sofás. Apesar de ter sido lançado no início do ano, o iPad da Apple ainda era o aparelho indispensável do período de Natal daquele ano.

2011 - vamos agitar elmo

Lets Rock Elmo veio equipado com microfone, pandeiro e bateria. Como se os brinquedos das crianças já não fizessem barulho! Lets Rock Elmo podia cantar seis canções e também interagir com uma variedade de brinquedos e instrumentos musicais relacionados que eram, é claro, vendidos separadamente. As crianças realmente sortudas também tinham o Cookie Monster no teclado, para a experiência completa do rock dos muppets.

2012 - Wii U

O Nintendo Wii-U foi o console de videogame de oitava geração da Nintendo e lançado para competir com o Sony PlayStation 4 e o Microsoft Xbox One. O Wii-U teve uma recepção positiva e foi uma compra popular no Natal de 2012. Após o lançamento, o Wii-U vendeu 13,56 milhões de unidades em todo o mundo.

2013 - Big Hugs Elmo

Mais uma vez, Elmo aparece na nossa lista como o brinquedo obrigatório para o Natal. Este brinquedo macio de pelúcia era capaz de devolver os abraços das crianças, cantar canções de ninar e também fazer várias brincadeiras. Esta versão do Elmo também pode dizer 50 sons e frases diferentes para manter as crianças entretidas e ajudá-las a aprender.

2014 - boneca Elsa

Frozen pode ser mais lembrado pela música "Let It Go" que levou os pais à distração, mas o filme mais quente da Disney da época também foi seguido por uma onda de mercadorias obrigatórias. A boneca Snow Glow Elsa foi muito procurada por volta do Natal de 2014 e, para desânimo dos pais, ela, de fato, cantou a música e também recitou várias falas do filme.

2015 - BB8

Star Wars sempre foi popular, os brinquedos de Star Wars igualmente. Então, quando a Disney se juntou à Lucas Arts, todos sabiam que haveria alguns brinquedos muito especiais no mercado naquele ano. Os andróides de Star Wars são fofos e divertidos, eles também são uma vaca leiteira quando se trata de brinquedos e mercadorias. O andróide BB-8 não foi exceção. Este bot controlado por voz feito pela Sphero foi o brinquedo mais popular no período de Natal de 2015 e estava repleto de recursos e funcionalidades que crianças e adultos amavam.

Também demos a ele nosso prêmio de Escolha dos Editores naquele ano.

Análise de Sphero BB-8: O Droid de Star Wars de Force Awakens ganha vida

2016 - NES Mini

O console Nintendo NES ficou tão popular na segunda vez em 2016 quanto quando foi lançado em 1983. O novo e aprimorado minissistema trouxe uma alegria nostálgica a todos os adultos que estavam desesperados para reviver sua juventude nos jogos . Embora tenhamos certeza de que muitos pais compraram para seus "filhos" ou pelo menos os usaram como uma boa desculpa. O NES Classic Mini veio com uma coleção excelente de jogos clássicos de 8 bits, uma sensação autêntica e um preço fantástico. Mas a alta demanda dificultou um pouco o preparo para o Natal.

Análise do NES Classic Mini: é um pouco curto

2017 - Cozmo

Para 2017, o brinquedo escolhido é o robô Cozmo de Anki, um robô totalmente personalizável e programável que ajuda as crianças a aprender a codificar. Cozmo é pequeno em tamanho, mas caro no preço, então pode demorar um pouco para ser convencido, mas é um pequeno andróide inteligente que crianças e adultos irão adorar.

Este pequeno bot parece saído de um filme da Pixar e é tão fofo quanto inteligente.

Prévia de Cozmo: O amigo robô Anki finalmente chega ao Reino Unido

2018 - Boxer AI Robot

Parece que os robôs estão aqui para ficar. Seguindo o sucesso de Cosmo, este robô não é tão inteligente, no entanto, certamente é atraente para muitos. Embora o último brinquedo mais vendido de 2018 ainda esteja para ser decidido, muitos acreditam que será um Natal Boxer com o robô vendendo bem na Amazon e sendo um dos 12 brinquedos mais vendidos para o Natal no evento Dream Toys deste ano, conforme votado por brinquedos independentes revendedores.

Ele tem um rosto matricial expressivo que oferece expressões e interações com o jogador. Ele pode detectar movimento à sua frente e responder a ele de várias maneiras. Seguir os dedos ou chutar uma pequena bola são apenas a ponta do iceberg. Uma variedade de cartas pode ser digitalizada para colocá-lo em uma grande variedade de jogos. O melhor de tudo é que você não precisa de um smartphone para brincar com ele.

2019 - LOL surpresa! Glamper 2 em 1

Com uma menção honrosa ao Nerf Fortnite SP-L Blaster, este deve ser o brinquedo mais esperado de 2019, embora ambos estejam na lista das principais escolhas dos DreamToys para este Natal. O Glamper (sim, essa é uma palavra agora) é certamente muito aguardado; unboxings dele acumularam mais de nove milhões de visualizações no YouTube. Existem 55 elementos no conjunto, enquanto o trailer se desdobra completamente como você pode ver. Para maiores de 6 anos.

2020 - PS5 e Xbox Series X

Não importa em que campo você esteja - PlayStation ou Xbox, não há como negar que ambos os consoles tiveram alta demanda em 2020.

A grande demanda fez com que o estoque se esgotasse e os cambistas e revendedores usassem bots para obter lucros substanciais. Se você conseguiu um desses consoles em 2020, com certeza foi um dos poucos sortudos.

Escrito por Adrian Willings.