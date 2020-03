5 projetos divertidos de Raspberry Pi que você pode fazer com seus filhos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Como o BBC Micro da época, o minicomputador Raspberry Pi é uma maneira acessível de levar crianças e famílias ao mundo do hardware e da codificação / programação.

A versão mais recente - Raspberry Pi 4 - é poderosa o suficiente para operar duas telas 4K simultaneamente e possui Wi-Fi de banda dupla, Bluetooth 5.0 e 1 GB de RAM ou mais. A introdução do Raspberry Pi pode parecer complexa, mas se você sabe por onde começar, você e sua família não apenas podem se divertir aprendendo o básico da computação juntos, como também podem criar criações incrivelmente úteis.

Saber quais projetos executar faz parte da batalha inicial, então, aqui estão algumas de nossas idéias favoritas para tirar o máximo proveito do seu Raspberry Pi com a família. Também existem vários projetos disponíveis no site do Raspberry Pi .

A maioria dos projetos, se não todos, usa o software que acompanha o sistema operacional genérico Raspberrian, portanto você não precisa adicionar muito mais.

O Raspberry Pi anunciou recentemente uma maneira muito mais simples de criar uma imagem de um cartão microSD com o Raspbian - o software Raspberry Pi Imager para Mac ou PC. Definitivamente, vale a pena conferir se você não sabe por onde começar.

Enquanto o Minecraft é atualizado com freqüência em consoles e tablets, os vídeos do YouTube que as crianças mais gostam usam modificações personalizadas (mods). Isso adiciona elementos extras exclusivos ao jogo, como novos gráficos ou jogabilidade.

Não é possível fazer isso nas versões de console ou tablet, mas o Minecraft Raspberry Pi Edition possui sua própria linguagem de programação para permitir que os jogadores experimentem suas próprias modificações.

Usando a Interface de programação de aplicativos do Minecraft (API), você pode escrever programas curtos que alteram o comportamento do jogo. Por exemplo, você pode alterar a quantidade de gravidade existente no mundo do jogo ou a velocidade com que os jogadores podem se mover.

Existem muitos fóruns e conselhos on-line para você começar.

Este guia de introdução é um bom lugar para começar.

Por sua natureza, o Raspberry Pi é um computador que você constrói. Ao conectar um conjunto de periféricos USB e instalar um software chamado distribuição Linux (que inclui Raspian e Pidora), o dispositivo se torna mais do que uma novidade.

Após a instalação, você pode instalar processadores de texto, planilhas e calculadoras simples. O Raspberry Pi é relativamente limitado em termos de energia, mas é mais do que capaz de concluir tarefas básicas.

Existem também alguns kits pré-embalados que fornecem não apenas o Raspberry Pi, mas também outros periféricos necessários e até caixas moldadas inteligentes. Os conjuntos Kano são um bom exemplo.

O fato de as crianças concluírem as tarefas em um computador que construíram acrescenta entusiasmo ao projeto e oferece incentivos adicionais para o trabalho escolar.

Um dos benefícios do Raspberry Pi ser modular e executar uma variedade de linguagens de codificação diferentes é que ele pode tirar proveito de projetos de computação mais amplos.

Um ótimo projeto para as famílias é monitorar o clima com o seu Raspberry Pi . Ao configurar seu dispositivo com o sistema operacional Python, você pode acessar os módulos para interagir com as estações meteorológicas USB e coletar dados do clima da semana. Isso oferece aprendizado em vários níveis para crianças em casa ou na escola.

As crianças adoram jogar, mas podem assumir que são muito complicadas de se fazer. No entanto, a combinação de configurar um dispositivo Raspberry Pi com linguagens de programação visual, como o Scratch (que vem pré-instalado como parte do sistema operacional Raspberrian), pode abrir a porta para as crianças criarem e jogarem videogames.

Scratch é um idioma disponível em uma variedade de plataformas. Você cria a lógica do seu jogo arrastando e soltando elementos simples juntos. Isso começa em termos básicos, mas pode ser dimensionado para criar experiências complexas.

Fazer isso no Raspberry Pi permite expandir o jogo além da tela para controlar uma variedade de luzes, motores e alto-falantes conectados por meio dos pinos de entrada e saída de uso geral.

A combinação de criar seu próprio minicomputador e usá-lo para programar jogos garante às crianças a propriedade do hardware e do software. Isso oferece não apenas muitos benefícios educacionais, mas é muito divertido.

Levando as coisas um passo adiante, o Raspberry Pi pode ser usado para apresentar às crianças a idéia dos arquivos e onde eles estão armazenados. Um componente essencial de um computador moderno, é importante considerar se os dados estão no dispositivo local ou acessados on-line.

Primeiro, você precisa adicionar alguma capacidade de armazenamento ao seu dispositivo Raspberry Pi, um cartão SD ou microSD de alta capacidade ou uma unidade USB. Depois de formatar os dispositivos prontos para armazenar arquivos (garantindo que você não sobrescreva nenhum dado importante), você poderá acessar remotamente as unidades por meio de um comando SSH usando o sistema operacional Linux no dispositivo. Por fim, usando o protocolo de compartilhamento de rede Samba (que é uma adição gratuita), você pode configurar o acesso e os usuários para o armazenamento em nuvem.

A cereja no topo do bolo pode ser usar o software de monitoramento de servidor Nagios para monitorar o acesso à rede doméstica. Isso ensina a importância da segurança e como outras pessoas podem acessar dados se eles não estiverem protegidos online.

Este projeto requer uma leitura cuidadosa e experimentação prévia, para obter conhecimento suficiente dos diferentes elementos. Manipulado corretamente, ele pode apresentar às crianças algumas técnicas avançadas de computação em um ambiente simples.

Você pode descobrir mais sobre como criar projetos usando o Raspberry Pi, incluindo instruções detalhadas sobre várias das idéias acima, em raspberrypi.org .