Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O MacBook Pro é o laptop principal da Apple. Sentado no topo dessa pilha costumava ser o modelo de 15 polegadas, agora substituído pelo modelo ainda maior de 16 polegadas. Então, o que você ganha? Uma tela expandida, um novo teclado, um aumento na capacidade de processamento, tudo envolvido no corpo de uma grande escala.

Mas a Apple corrigiu os erros dos lançamentos do MacBook Pro nos últimos dois anos, ou seja, o teclado é bom de usar? Nós usamos o modelo de 16 polegadas do MacBook Pro desde o lançamento para descobrir.

Tela Retina de 16 polegadas (resolução 3072 x 1920; 226ppi)

Ampla gama de cores (DCI-P3) e tecnologia True Tone

Dimensões: 358 x 246 x 16.2mm / Peso: 2.0kgs

4x portas Thunderbolt 3 (USB-C)

1x fone de ouvido de 3,5 mm

Na parte frontal do design, há muito poucas mudanças na aparência que você espera de um MacBook Pro. É fabricado em alumínio reciclado, é refinado e discreto. Desta vez, apenas sua pegada é bastante grande, assim como o trackpad maior que a vida.

Cada lado possui duas portas USB-C (Thunderbolt 3), perfazendo quatro no total, para conectar acessórios ou o cabo de alimentação. Enquanto o lado direito ainda possui um soquete de fones de ouvido de 3,5 mm, esse é o seu lote.

Abra o laptop e você verá o monitor de 16 polegadas, que agora ocupa quase todo o espaço da tampa, exceto por uma moldura superior ligeiramente aumentada. Ainda assim, é um caminho à frente de onde o bisel do MacBook esteve em um passado não tão distante; o painel superior ainda permanece mais espesso por causa da câmera FaceTime - a Apple ainda não optou por um entalhe aqui.

A tela vem com uma resolução superior a Full HD, a 3072 x 1920 pixels, mas não atinge a marca de 4K (3840 x 2160) se é isso que você está procurando. Produz 500 nits de brilho e oferece cores P3 de largura - tão brilhantes quanto você encontrará em qualquer laptop no mercado no momento da escrita -, bem como a tecnologia True Tone da Apple , encontrada nos iPads e iPhones da empresa , para adaptar automaticamente a cor da tela com base na luz ambiente.

Para quem precisa, há um novo recurso que permite alterar a taxa de atualização da tela para corresponder à taxa de quadros do conteúdo. Ótimo para editores de vídeo profissionais.

Embora esse laptop obviamente não seja tão portátil quanto o MacBook Pro de 13 polegadas , quando você o abre, é como trabalhar em um iMac enquanto estiver em campo. Não colocaríamos um no colo no trem, é muito grande para isso, mais como levar o seu escritório com você aonde você for. Mas a tela é realmente grande e impressionante.

Mecanismo de tesoura com curso de 1mm

Barra de toque e ID de toque

Diga a palavra "teclado" a qualquer usuário de Mac e você terá uma discussão acalorada sobre se o chamado teclado Borboleta foi ou não horrível ou apenas ruim. Embora não tenhamos nos importado - além de não ser possível digitar silenciosamente devido ao clickity-clack-clickity-clack - existem muitos usuários que lutaram para obter uma saída precisa usando as tentativas anteriores da Apple (a borboleta de primeira geração era o problema de destaque das séries fortes de três gerações).

O MacBook Pro de 16 polegadas resolve esse problema: finalmente despeja o design completo do teclado Butterfly e volta a um mecanismo de tesoura refinado. É melhor descrito como sendo uma série de filmes realmente horrível que gera um remake de sucesso, ignorando completamente que o original já existiu.

O novo teclado também move as coisas do mecanismo de tesoura original, ao mesmo tempo em que retira alguns elementos do design da borboleta. O resultado é uma experiência de digitação muito mais suave, com o dobro da quantidade de deslocamento por tecla (agora 1 mm), tornando-a uma experiência de digitação muito mais confortável. Há mais mudanças nos bastidores, mas se você gostou da posição original do mecanismo de tesoura, vai adorar essa.

Não é apenas o mecanismo do teclado que mudou. A Apple ouviu outras reclamações e solicitações da comunidade. A tecla ESC física está de volta (yay), enquanto a tecla Touch ID também foi separada da barra de toque (mais yay). Outras alterações incluem uma nova configuração (leia-se: como eram originalmente) para as teclas de seta, para que sejam mais fáceis de usar.

Em resumo: o teclado do MacBook Pro está de volta e agora é muito agradável de usar.

Opções de processador Intel Core i7 de 2,6 GHz e 6 núcleos ou opções de processador Intel Core i9 de 2,3 GHz e 8 núcleos

16 GB de memória DDR4 de 2666 MHz, configurável para 64 GB

AMD Radeon Pro 5300M ou AMD Radeon Pro 5500M

Opção SSD de 512 GB ou 1 TB (atualizável para 8 TB)

Agora que temos os pontos importantes fora do caminho, seria negligente não discutir o desempenho do MacBook Pro de 16 polegadas. Ele foi aprimorado e vem em duas configurações padrão, ou existe a opção de especificar sua própria máquina para atender às suas necessidades. No máximo, no entanto, e você verá cerca de £ 5.000 ou $ 6.000. Sim, cinco ou seis mil.

Há uma razão para isso: as opções de especificações são realmente excelentes. Se você deseja um processador Intel Core i7 de 6 núcleos e 6 núcleos ou i9 de 8 núcleos. O MacBook Pro de 16 polegadas também estreia a GPU da série AMD Radeon Pro 5000M, que apresenta a nova arquitetura RDNA da AMD.

A RAM agora chega a 64 GB, primeiro, para quem realmente precisa da energia, enquanto as opções de armazenamento começam em 512 GB e podem subir até 8 TB (sim, 8 TB de armazenamento SSD - se você tiver dinheiro, é claro).

Simplesmente: é um monstro. Todo esse poder significa que você pode praticamente fazer o que quiser, sem a preocupação de que ele sofrerá, especialmente se você seguir o caminho da atualização.

Sem esquecer, o MacBook Pro de 16 polegadas também possui a Touch Bar, mostrada abaixo. Sim, a barra configurável da segunda tela está de volta, o que alguns tipos de criativos adoram para atalhos.

No entanto, não é tão poderoso quanto o Mac Pro restrito à mesa. Mas o MacBook ainda é semelhante a levar seu escritório com você aonde quer que você vá - e isso é se você é um fotógrafo, editor de vídeo, produtor musical ou alguém que precisa de energia em movimento.

Mas com grande potência vem uma grande responsabilidade, como diz o ditado, e embora você tenha uma máquina que pode fazer praticamente qualquer coisa, não demorará muito para que você precise encontrar uma tomada.

Bateria interna de 100Whr

Carregador de 96W

O MacBook Pro de 16 polegadas vem com a maior bateria de todos os tempos em um MacBook Pro. Teoricamente, poderia ter sido ainda maior, mas a Autoridade Federal de Aviação dos EUA (FAA) tem limites sobre o tamanho das baterias permitidas quando em um avião, por uma questão de segurança. O mesmo se aplica às baterias, portanto, não é surpresa. Esse limite é de 100W, e é exatamente isso que o novo MacBook Pro possui.

Para carregar essa bateria enorme, o MacBook vem com um carregador de 96W. Também é um bom trabalho, porque parece que você pode assistir o medidor de porcentagem da bateria bater como um relógio. Especialmente se você tiver o brilho aumentado e realizando tarefas intensivas em energia.

Em nossos testes no escritório, alcançamos cerca de sete horas com uma única cobrança, não as 11 horas reivindicadas pela Apple.

Depende do que você está fazendo, obviamente, e, embora seja melhor do que o modelo de 15 polegadas que o antecedeu, é um animal faminto por poder. Conecte-se realmente a esses processadores atualizados e você terá uma vida semelhante a um laptop de jogos com esta máquina, ou seja, você a conectará na maioria das vezes.

Veredito A Apple produziu um monstro de uma máquina capaz de executar praticamente qualquer tarefa que você possa executar nela. E se você lutou com os modelos recentes do MacBook, tenha certeza de que a tela de 16 polegadas é como um pedido de desculpas por todos os seus erros. A tela de 16 polegadas é brilhante, nítida e enorme (embora não seja 4K), enquanto o novo teclado é uma alegria para digitar - finalmente, seja bem-vindo ao mecanismo de tesoura mais antigo. Nossa única preocupação é que todo esse poder e desempenho cheguem com uma bateria que você provavelmente terá dificuldade para passar por um longo dia de trabalho em movimento, especialmente se começar a usar aplicativos avançados como o Photoshop ou o Logic Pro. No entanto, se você precisar de seu escritório em movimento e não se importar de estar muito longe de uma tomada, é difícil vencer esta máquina.