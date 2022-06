Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Xiaomi anunciou seu primeiro laptop 2 em 1, o Xiaomi Book S 12,4 polegadas, e está parecendo bastante promissor.

É um design conversível, semelhante aos da Microsoft Surface 2 em 1, e pode ser usado como um tablet autônomo ou com uma capa de teclado destacável.

O Xiaomi Book S roda Windows 11 e é alimentado pela plataforma de computação Snapdragon 8cx Gen 2.

Xiaomi diz que o processador Snapdragon aumentará a produtividade com melhor desempenho e vida útil da bateria, suportando gráficos poderosos e aplicações avançadas de câmera.

Embora seja digno de nota que o Windows no Snapdragon nem sempre tem sido simples, espera-se que as coisas sejam mais suaves com o Windows 11.

A bateria deve lhe dar cerca de 13,4 horas de carga e pode ser recarregada com o carregador GaN de 65W incluído.

O display tem uma relação de aspecto 16:10, o que é ótimo para produtividade, e uma resolução de 2560 x 1600. Possui 100% de cobertura DCI-P3 e um brilho de pico de 500 lêndeas.

Como pode ser usado como um tablet, o display é uma tela sensível ao toque com suporte multi-toque de 10 pontos. É revestido com vidro Corning Gorilla Glass durável.

Para conectividade, temos uma única porta USB-C e, felizmente, uma tomada de fone de ouvido de 3,5mm.

Se você estiver um pouco a fim de rabiscar, o Xiaomi Book S suporta a Caneta Inteligente da Xiaomi, que se diz fornecer "baixa latência e uma ponta de TPE macia para uma experiência real de escrita semelhante a uma caneta".

Infelizmente, tanto a capa do teclado quanto a Smart Pen são vendidas separadamente, portanto, aqueles que desejam a funcionalidade completa terão de retirar um pouco mais.

O Xiaomi Book S 12,4 polegadas está disponível no Reino Unido e na Europa com um preço de varejo de £649 / EUR699.

Escrito por Luke Baker.