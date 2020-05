Como conectar um Xbox One Controller ao seu PC com Windows 10

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

À medida que a tecnologia de jogos se desenvolve e as plataformas de jogos se expandem a ponto de estarem disponíveis em todos os tipos de dispositivos com serviços como Xbox Game Pass e Stadia (para citar apenas dois), é importante que você tenha um método para jogar aqueles jogos que você se sentir confortável com. Para os jogadores do Xbox, esse é o controle sem fio do Xbox One.

Se você preferir tocar com um controle em vez de um teclado e mouse, seja porque acha mais fácil ou porque o teclado do laptop não possui deslocamento ou feedback de teclas suficientes, convém continuar usando o controle do Xbox também no seu PC.

Vale a pena notar que seu processo depende se você possui Bluetooth no computador Windows 10 ou desktop e se possui o controlador sem fio mais novo ou o modelo mais antigo.

Essa é uma distinção importante porque o controlador sem fio mais antigo - com plástico brilhante ao redor do botão inicial X - não possui Bluetooth e pode apenas emparelhar com um receptor dedicado.

Não tenha medo de ter esse controlador - ou um laptop sem Bluetooth - mostraremos como usar seu controlador dessa maneira também. Se você deseja conectar o seu controle Xbox ao seu smartphone, mostraremos como fazer isso em um guia separado .

No cenário perfeito, você tem um laptop e um controle sem fio Xbox que possuem Bluetooth e, portanto, tudo que você precisa fazer é emparelhá-los. Abra o menu Iniciar do Windows 10 e encontre Configurações.

Clique em Dispositivos

Selecione Bluetooth e outros dispositivos

Clique em Adicionar Bluetooth ou outros dispositivos

Selecione Bluetooth

Nesse ponto, seu laptop ou desktop começará a procurar na área próxima dispositivos Bluetooth disponíveis no modo de emparelhamento. Portanto, ligue o seu controle Xbox e coloque-o no modo de emparelhamento.

Pressione e segure o botão inicial X por alguns segundos até acender

Pressione e segure o pequeno botão de emparelhamento na borda superior

O botão inicial do seu X deve começar a piscar.

Com a luz do seu controlador Xbox piscando, isso significa que está no modo de emparelhamento e deve aparecer nessa lista de dispositivos disponíveis no seu PC com Windows 10. Basta clicar no controle sem fio do Xbox nessa lista de dispositivos e, em um ou dois segundos, ele será conectado e a luz por trás do X será sólida.

Se você é uma das pessoas sem o controle Xbox equipado com Bluetooth ou possui um PC sem Bluetooth, precisará do adaptador sem fio Xbox. É um dongle proprietário que a Microsoft faz que emparelha com o controlador usando uma conexão sem fio dedicada.

Depois de ter um desses adaptadores, basta conectá-lo a uma porta USB sobressalente no laptop ou na área de trabalho do Windows e pressionar e segurar o botão de emparelhamento na lateral até que a luz comece a piscar.

Agora você liga o controle do Xbox pressionando o botão principal central e, em seguida, pressione e segure o botão de emparelhamento na borda superior até que esse grande X comece a piscar.

Nesse momento, o adaptador sem fio e o teclado de controle devem se encontrar automaticamente e, após alguns segundos, eles se conectam e as luzes se tornam constantes e param de piscar nos dois dispositivos.