A Virgin Media deixa on-line os dados pessoais de 900.000 pessoas não protegidas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Virgin Media está com problemas com o cão de guarda de proteção de dados do Reino Unido depois que um banco de dados de detalhes pessoais foi deixado sem segurança online.

As informações, contendo os detalhes de cerca de 900.000 pessoas, mas nenhuma informação financeira ou senhas, foram acessadas "pelo menos uma vez" por pessoas desconhecidas de acordo com a empresa.

No entanto, continua dizendo "não sabemos a extensão do acesso ou se alguma informação foi realmente usada".

Não é um truque, pois a Virgin diz que o banco de dados foi deixado abertamente acessível por um funcionário. Estava disponível por cerca de 10 meses. A Virgin diz que informou o Gabinete do Comissário da Informação conforme exigido por lei.

Mas não foram apenas os clientes da Virgin que foram afetados; o banco de dados parece ter sido uma mistura de pessoas, incluindo algumas que a Virgin estava tentando se inscrever como parte de um acordo do tipo "indique um amigo".

Os clientes de telefonia fixa representavam aproximadamente 15% dos afetados.

Alguns clientes de TV a cabo da Virgin Mobile e da Virgin Media também foram incluídos, e a Virgin diz que agora entrou em contato com todos os afetados.

A Virgin Media é de propriedade do conglomerado de mídia americano Liberty Global.

Lutz Schüler, CEO da Virgin Media, disse: "Recentemente, percebemos que um de nossos bancos de dados de marketing estava configurado incorretamente, o que permitia acesso não autorizado.

"Resolvemos o problema imediatamente, encerrando o acesso a esse banco de dados, que continha alguns detalhes de contato de aproximadamente 900.000 pessoas, incluindo clientes de telefonia fixa, representando aproximadamente 15% dessa base de clientes.

"Proteger os dados de nossos clientes é uma prioridade e pedimos desculpas sinceras."