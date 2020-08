Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já faz um certo tempo que a Toshiba estava realmente no ritmo das coisas na frente do computador - ela claramente está reduzindo sua produção de laptop há anos e vendeu 80,1% de sua unidade de negócios nessa área para a Sharp em 2018.

Agora, está confirmado que a retirada está completa - na semana passada, ela vendeu os 19,9% restantes da participação do negócio que havia retido, dando à Sharp o controle total. Essa era a divisão Dynabook, e pelo comunicado de imprensa emitido pela Toshiba, parece que a Sharp realmente tinha a opção de concluir a transferência e a exerceu.

Isso de forma simples e direta põe fim à presença da Toshiba no mercado de PCs, impedindo quaisquer mudanças de novas marcas em que possa investir.

É fácil esquecer, também, nesta era de dominação dos MacBook e ultrabooks, que a Toshiba esteve ativa no mercado de PCs por absolutamente anos, uma das marcas mais antigas, tendo lançado seu primeiro laptop portátil em 1985.

Enquanto o mercado está se tornando cada vez mais competitivo e os consumidores cada vez mais experientes, parece que a Toshiba simplesmente se esforçou para acompanhar as expectativas em evolução de qualidade em termos materiais, e isso pode ser uma parte do motivo pelo qual ela se afastou do setor .

Efetivamente, parece que se você não é Apple, Dell ou um dos outros players como Asus e Acer, o mercado de notebooks não é um lugar fácil de se estar agora.

Escrito por Max Freeman-Mills.