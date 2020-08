EPOS anuncia novos headsets GSP 601 e 602 para jogos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - EPOS revelou duas novas variantes de seus fones de ouvido para jogos da série GSP 600 com novas cores elegantes e design orientado para o desempenho.

Rompendo a norma dos designs de fone de ouvido preto sobre preto, o GSP 601 e o GSP 602 oferecem um acabamento branco elegante ou exterior brilhante marinho. Ambos os fones de ouvido também são construídos com o mesmo foco na qualidade que você esperaria de EPOS, a nova marca para produtos de jogos da Sennheiser.

Essa qualidade inclui um design ergonômico e uma clareza de áudio que promete "realismo excepcional para sessões de jogo".

Grandes protetores de ouvido ergonômicos em couro sintético e um design fechado garantem que esses fones de ouvido bloqueiem o máximo possível de ruído ambiente, permitindo que você mergulhe nos seus jogos favoritos. Da mesma forma, o microfone boom braço flip-to-mute foi projetado para impedir a entrada de ruídos ambientais incômodos e fornecer áudio com qualidade de broadcast enquanto você joga.

Os GSP 601 e 602 são essencialmente novas versões elegantes do clássico e muito apreciado fone de ouvido GSP 600.

Ambos os fones de ouvido com fio são projetados para funcionar com PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e qualquer outro dispositivo com uma conexão de 3,5 mm também.

Os EPOS 601 e 602 já estão disponíveis por $ 219 / £ 199 .

Escrito por Adrian Willings.