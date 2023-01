O Samsung Galaxy Book 2 Go está aqui com um Snapdragon 7c+ Gen 3

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Samsung revelou oficialmente o Galaxy Book 2 Go portátil compacto, observando que é alimentado pelo chipset Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3.

Esse novo chipset significa que os compradores podem esperar uma CPU com até 40% de melhoria de desempenho ao lado de uma GPU que apresenta uma melhoria de 35% sobre o chip Snapdragon 7c Gen 2 que a Samsung usou no Galaxy Book Go original. Mas não é só isso que o novo chip traz para a mesa.

Juntamente com os aumentos de velocidade, a oferta atualizada da Qualcomm adiciona suporte à conectividade Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6E, com a empresa também apontando para um melhor processamento de IA.

Tudo isso também significa que os usuários podem esperar uma impressionante vida útil da bateria. A Samsung diz que até 21 horas de reprodução de vídeo será a norma, com o display LCD IPS de 14 polegadas oferecendo uma resolução Full HD e uma dobradiça de 180 graus. Tudo isto pesa 1,44 kg / 3,17 lb e mede apenas 15,5 mm de espessura. De fato, para ver, a coisa toda tem mais do que um ar do MacBook sobre ela.

Quanto à disponibilidade, o Samsung Galaxy Book 2 Go estará disponível para compra exclusivamente através do site da Samsung e somente na França a partir de 20 de janeiro. Há ainda alguns pontos de interrogação, também. A Samsung ainda não confirmou qual é a situação de armazenamento aqui, nem sabemos quanto RAM será oferecido. Aguarde as respostas a essas perguntas e muito mais antes do dia 20 de janeiro.

Escrito por Oliver Haslam.