Juntamente com uma série de outros anúncios no CES 2023, a Samsung revelou o Monitor Inteligente M8.

Trata-se de um monitor de 4K que vem nas variantes de 27 e 32 polegadas e foi concebido para lhe dar acesso a todo o tipo de dispositivos conectados e serviços em nuvem.

A Samsung diz que com o Smart Monitor M8 é possível controlar vários dispositivos usando o SmartThings Hub integrado. Isto dá-lhe controlo directo sobre coisas como luzes inteligentes, câmaras caseiras inteligentes, campainhas de vídeo, termóstatos e muito mais além.

Ainda este ano, a gama de dispositivos controláveis também irá aumentar à medida que a Samsung planeia apoiar a funcionalidade Matter e os padrões Home Connectivity Alliance também. Com este monitor, obtém também a capacidade de usar o seu rato para controlar aplicações como o SmartThings e o Smart Hub, para que possa controlar tanto com um comando à distância como com o rato.

O Smart Hub integrado dá aos utilizadores acesso a serviços de cloud streaming como o Amazon Prime Video, Netflix, YouTube e muito mais. Enquanto que o Samsung Gaming Hub significa que também pode utilizar serviços de jogos em nuvem.

Como seria de esperar, o Smart Monitor M8 também é útil de outras formas. Vem com uma câmara SlimFit integrada, para que a possa utilizar para videochamadas com o Google Meet, Microsoft Teams ou Zoom. Também é ajustável em altura e inclinação, montável em VESA e pode ser inclinado a 90 graus para que possa ser utilizado para documentos longos.

Ainda não há notícias sobre preços, mas esperamos ouvir mais em breve.