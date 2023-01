Os super monitores ultra-largos da Samsung são agora ainda maiores

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A partir do CES 2023 vem a revelação da última iteração do Samsung Odyssey Neo G9. Que agora é um behemoth de 57 polegadas. Este monitor foi provocado pela primeira vez em novembro de 2022, mas agora está sendo totalmente exibido em toda a sua glória.

A versão 2023 do Odyssey Neo G9 (com o nome do modelo G95NC) é considerada o primeiro monitor único do mundo com dupla resolução de ultra-alta definição. Isto equivale a uma resolução de 7.680×2.160, com uma relação de aspecto 32:9 e uma taxa de atualização de 240Hz.

Usamos o modelo de 49 polegadas deste monitor e o apreciamos completamente, mas agora estamos vendo um aumento significativo nas especificações e no tamanho da tela, o que deve resultar em grandeza de jogo.

Este modelo de 57 polegadas possui a tecnologia quantum mini LED com especificação HDR 1000, curva 1000R e DisplayPort 2.1 pela primeira vez. A Samsung diz que esta última adição resulta em compressão sem perdas do Display Stream (DSC) para uma menor distorção e uma melhor experiência.

Caso contrário, qualquer outra informação sobre este modelo está faltando no momento, incluindo o preço e a data de lançamento, mas certamente estamos ansiosos para saber mais sobre ele em breve.

Além do monitor de 57 polegadas, a Samsung também revelou o Odyssey OLED G9 (G95SC) um monitor duplo quad-HD (5.120 x 1.440) de 49 polegadas com curva de 1800R, relação de aspecto 32:9, tempo de resposta de 0,1ms, taxa de atualização de 240Hz e relação de contraste dinâmico de 1.000.000:1.

Portanto, há muitas opções se você estiver procurando por um novo monitor ultra amplo em 2023.

Escrito por Adrian Willings.