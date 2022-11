Laptop Samsung dobrável com um trackpad virtual ou com uma patente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Samsung tem tudo a ver com esses telefones dobráveis, mas parece que um laptop dobrável poderá fazer parte da linha de produtos da empresa no futuro.

Quando se trata de telefones dobráveis, a Samsung talvez seja a líder de mercado, mas a idéia de um laptop dobrável é ainda mais interessante. Uma patente parece mostrar que a empresa vem trabalhando nesse conceito há alguns anos - ele foi registrado pela primeira vez em 2020, mas acabou de ser publicado em 22 de novembro.

Nessa patente, vemos um laptop com uma tela contínua que pode ser dobrada ao meio. A metade superior atua como uma tela tradicional de laptop, mas a metade inferior pode ser usada ou como uma continuação ou como uma tela separada inteiramente. Notavelmente, a tela parece envolver um teclado físico, criando algum tipo de trackpad virtual para substituir o físico que estamos tão acostumados a ver em laptops até hoje.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

A princípio, a coisa toda parece um pouco como um ASUS ZenBook Pro Duo, mas o que torna isto tão diferente é que existe uma única tela - a ASUS usa dois painéis diferentes que por acaso são apresentados um em cima do outro.

Esta não é a primeira vez que ouvimos falar de uma empresa que trabalha em um laptop dobrável. Diz-se que a Apple tinha planos semelhantes no início de 2022, com um MacBook dobrável sugerido pelo analista de monitores Ross Young.

Esta patente em particular não entra em especificações específicas, é claro, e é sempre importante lembrar que as patentes nem sempre se transformam necessariamente em produtos de envio que podemos comprar. No entanto, um laptop dobrável parece ser o próximo passo lógico para uma empresa que já está aperfeiçoando suas habilidades benevolentes no mundo dos smartphones.

Escrito por Oliver Haslam.