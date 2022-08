Samsung lança o 990 Pro SSD, sua unidade mais rápida até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Samsung lançou o mais recente em sua série Pro de SSDs NVMe, o 990 PRO.

A nova unidade PCIe 4.0 está em chamas rapidamente, oferecendo velocidades de até 7.450 MB/s na leitura e 6.900 MB/s na escrita.

Além disso, ele traz 55 por cento de aumento de desempenho aleatório sobre o 980 Pro com até 1.550K IOPS.

Obviamente, com especificações como esta, a unidade será uma besta para jogos, e a Samsung realizou alguns testes para provar isto.

O novo drive foi testado com Forspoken e o tempo de carregamento do mapa foi de apenas um segundo, comparado a quatro segundos com um SSD SATA e 28 segundos em um HDD da velha guarda.

A eficiência energética também foi significativamente melhorada, um aumento de 50% em relação ao top dog anterior, o 980 Pro.

"Com contínuas inovações em jogos, tecnologia 4K e 8K, bem como aplicações impulsionadas pela IA, a necessidade dos consumidores de armazenamento de alto desempenho está crescendo exponencialmente", disse KyuYoung Lee, VP da equipe de produtos da marca de memória da Samsung Electronics.

"O 990 Pro oferece um equilíbrio ideal de velocidade, eficiência de energia e confiabilidade, tornando-o uma escolha ideal para jogadores ávidos e profissionais criativos que buscam trabalho e diversão ininterruptos".

Como nos lançamentos anteriores, o 990 Pro emprega uma etiqueta de espalhamento de calor para auxiliar no gerenciamento térmico, mas se você precisar de resfriamento superior, uma versão com dissipador de calor dedicado será disponibilizada. Perfeito para usuários do PS5.

O 990 Pro estará disponível em todo o mundo a partir deste outubro a $179 / £154.99 para o modelo 1TB e $309 / £283.99 para o modelo 2TB. Uma versão com capacidade de 4TB será lançada em data posterior.

Escrito por Luke Baker.