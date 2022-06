Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Odyssey Neo G8 da Samsung - o primeiro monitor de jogos com resolução de 4K e uma taxa de atualização de 240Hz - está agora disponível globalmente.

O monitor de 32 polegadas, que foi revelado pela primeira vez no CES 2022, é o primeiro a emparelhar 3480 x 2160 resoluções e uma taxa de atualização super rápida, com um tempo de resposta de 1ms também incluído no pacote.

Com a maior taxa de atualização em um monitor de jogos 4K atualmente de 144Hz, isto representa um enorme salto da Samsung - mesmo que seja algo em que apenas um punhado muito pequeno de jogadores possa tocar.

Está disponível por US$ 1.499, após um leve desconto de pré-compra que entrou em funcionamento no mês passado, embora a Samsung ainda não tenha divulgado informações oficiais de preços para a Europa ou para o Reino Unido.

Além das especificações da manchete, o painel VA curvo 1000R do G8 apresenta a Tecnologia Quantum Matrix (a maneira da Samsung de produzir cenas claras e escuras precisas em mini displays LED), bem como suporte para até 95% do espaço de cor DCI-P3, 2000 de brilho de pico de nit e uma relação de contraste fixa de 1.000.000:1.

O monitor também lança uma nova tecnologia Samsung, o Matte Display, que é capaz de fornecer proteção contra brilho e reflexos, permitindo aos usuários permanecerem focados nos detalhes na tela.

Como seria de se esperar de um monitor deste suporte, há também um suporte ajustável em altura com funcionalidade giratória e de inclinação, assim como a conformidade VESA para qualquer pessoa que planeje montá-lo.

O design, como mostrado no vídeo promocional da Samsung acima, inspira-se no maior Odyssey Neo G9 lançado em 2021, que ainda é atualmente nossa escolha para o melhor monitor de jogos do mercado.

Com o novo Neo G8 apresentando uma etiqueta de preço semelhante e um tamanho de tela mais fácil de gerenciar, estamos ansiosos para testá-lo e ver se ele pode reivindicar o primeiro lugar.

Escrito por Conor Allison.