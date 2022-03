Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Após um hiato no mercado de laptops em muitos mercados mundiais, a Samsung está de volta aos negócios e atacando em muitas áreas-chave de produtos. Isso inclui a educação, onde seu mais recente Galaxy Chromebook 2 360 pretende ter o maior impacto.

Como afirma o importante '360' no final, este Chromebook possui um mecanismo versátil de dobradiça de 360 graus, o que significa que você pode usá-lo em laptop, posições de 'tenda' ou 'suporte' na vertical ou deitado mais como um tablet se você preferir.

Os produtos Chromebook progrediram tanto ao longo dos anos que a especificação é menos uma preocupação do que era no início. O Chromebook 2 360 oferece uma tela LCD decente de 12,4 polegadas, completa com resolução de 2560 x 1600 (WQXGA) e brilho máximo de 340 nits (não exatamente atraente, mas bom o suficiente para combater a luz do sol).

Em termos de energia, você não pode esperar muito, porém, com um Intel Celeron N4500 sob o capô, emparelhado com 4 GB de RAM e gráficos Intel UHD. Felizmente, o Chrome OS não é um sistema operacional exigente e sem a capacidade de executar aplicativos 'pesados' no estilo Windows - trata-se de aplicativos Android e downloads da Chrome Web Store - isso deve ser bom para executar tarefas individuais uma de cada vez.

Curiosamente, este Chromebook vem com a opção de ser usado em movimento, com uma opção de modem 4G/LTE disponível além do modelo básico somente Wi-Fi. E a Samsung também não está cobrando uma taxa enorme para atualizar para esse modelo conectado, como você pode ver nos preços abaixo.

O Samsung Galaxy Chromebook 2 360 estará disponível no Reino Unido a partir de 15 de abril, com preço de £ 419 para o modelo apenas Wi-Fi (com 64 GTB de armazenamento) ou £ 499 para o modelo 4G/LTE (com 128 GB de armazenamento). Portanto, embora seja lançado no setor educacional, esse tipo de preço terá um apelo mais amplo para aqueles que procuram uma máquina simples de processamento de texto e navegação de documentos com flexibilidade adicional dessa dobradiça. Coisa boa.

Escrito por Mike Lowe.