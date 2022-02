Samsung Galaxy Book 2 Pro e Book 2 Pro 360 trazem atualizações de 12ª geração da Intel para laptops finos e leves

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

BARCELONA (Pocket-lint) - A Samsung anunciou novas versões do Galaxy Book, com o Galaxy Book 2 Pro e o Galaxy Book 2 Pro 360, no MWC 2022 .

Como visto anteriormente nesses modelos, o 360 recebe um design mais flexível, suportando a S Pen para que haja entradas adicionais para quem deseja desenhar ou fazer anotações.

Ambos os modelos oferecerão tamanhos de tela de 13,3 e 15,6 polegadas, com todos os modelos apresentando um painel AMOLED de resolução de 1920 x 1080, com a promessa de maior brilho para oferecer ótimos visuais.

Graficamente, você está olhando para o Intel Iris X nesses modelos, mas o Galaxy Book 2 Pro 15.6 também oferece Intel Arc para fornecer um impacto gráfico adicional.

Ambos são alimentados por um carregador USB tipo C de 65 W, com a Samsung continuando a argumentar que você tem um carregador que carregará ordenadamente (e rapidamente) todos os seus dispositivos Galaxy, e há uma sensação contínua de que a Samsung pretende fornecer um experiência mais unificada nesses dispositivos.

Isso faz com que aplicativos familiares da Samsung apareçam nesses notebooks com Windows 11 - como Galeria, controle de voz Bixby e Samsung Notes - graças ao One Book UI 4.0, bem como logon único, permitindo acesso fácil em seus dispositivos Samsung, dando uma sensação de ecossistema que nem todas as marcas oferecem à medida que a Samsung se move para rivalizar com a experiência a que os usuários da Apple estão acostumados.

Sentados nos novos processadores Intel de 12ª geração , existem opções Core i5 e i7, foco em muitos níveis de segurança, bem como desbloqueio de impressão digital na tecla liga / desliga. Isso significa que esses novos dispositivos atenderão aos requisitos de PC de núcleo seguro da Microsoft, que são mais comuns em dispositivos corporativos. Agora, esses benefícios de segurança também estarão disponíveis para os consumidores.

Melhor VPN 2021: As 10 melhores ofertas VPN nos EUA e no Reino Unido Por Roland Moore-Colyer · 14 Setembro 2021 Se você está procurando usar uma VPN para mantê-lo seguro online ou sites desbloqueados geograficamente, oferecemos a você a cobertura do NordVPN,

Refletindo o aumento do uso de webcams e aplicativos de videoconferência em todas as esferas da vida, o novo Galaxy Book recebe uma câmera 1080p com um campo de visão mais amplo, oferecendo recursos como Auto Framing para mantê-lo no centro da imagem e Studio Mode para fazer certeza de que você está no seu melhor.

Ambos os dispositivos afirmam oferecer até 21 horas de uso, enquanto o Galaxy Book 2 Pro também oferece conectividade 5G no modelo de 15,6 polegadas, ideal para estar sempre conectado em movimento.

Ficamos impressionados com as versões anteriores do Galaxy Book e essas atualizações trazem as mais recentes opções de energia, algumas especificações atraentes e um design atraente.

Os livros de pedidos serão abertos em 18 de março de 2022, com maior disponibilidade a partir de 1º de abril. O Samsung Galaxy Book 2 Pro começa em £ 999 para o WiFi de 13,3 polegadas (i5) 8 GB, 256 GB. O Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 começa em £ 1.099 para o de 13,3 polegadas (i5) 8 GB, 256 GB.

Escrito por Chris Hall.