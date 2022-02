Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O chamado Samsung Galaxy Book Pro 2 360 vazou online através de renderizações compartilhadas pelo GizNext.

Antes do lançamento do laptop, as imagens recentemente divulgadas mostram o laptop em uma variante de cor vermelha, embora a Samsung lance o Galaxy Book Pro 2 360 em vários tons. A GizNext se uniu ao vazador Steve Hemmerstoffer ( @OnLeaks ) para revelar o laptop. A publicação afirmou que o codinome do próximo laptop é "mars 2" - sinalizando que é um dispositivo de segunda geração.

O PC provavelmente apresentará um teclado grande e um trackpad de mouse maior, mas ainda será muito parecido com o Galaxy Book Pro 360, pois terá um design dobrável em 360 graus. Na verdade, o teclado e o trackpad do mouse são as duas únicas diferenças notáveis. As dobradiças e os painéis da tela do Galaxy Book Pro 2 360 se parecem com a geração anterior do Galaxy Book 360, observou Hemmerstoffer.

Para recapitular, a Samsung oferece dois modelos do Galaxy Book Pro 360: O Galaxy Book Pro 360 padrão, que estreou em abril passado; e a variante habilitada para 5G lançada em outubro de 2022. Pelo que os relatórios indicam, o novo Galaxy Book Pro 2 360 provavelmente não oferecerá suporte à S Pen. Mas ele terá uma tela maior de 15 polegadas com três portas USB tipo C, um slot MicroSD e um fone de ouvido.

Melhor VPN 2021: As 10 melhores ofertas VPN nos EUA e no Reino Unido Por Roland Moore-Colyer · 14 Setembro 2021 Se você está procurando usar uma VPN para mantê-lo seguro online ou sites desbloqueados geograficamente, oferecemos a você a cobertura do NordVPN,

Espera-se que a Samsung anuncie o dispositivo no MWC 2022 , mas os detalhes sobre ele são escassos. Dito isto, a Samsung já confirmou que a linha Galaxy Book de próxima geração terá chips Intel.

Obtenha o Malwarebytes Premium hoje mesmo para ir além do antivírus e parar de se preocupar com ameaças online. Disponível no Windows, Mac, Android, iOS e Chrome, o Malwarebytes protege seus dispositivos, arquivos e privacidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. O Real-Time Protection usa IA e aprendizado de máquina para mantê-lo protegido contra ameaças online, até mesmo ameaças emergentes que ninguém jamais viu antes. Malwarebytes esmaga sem esforço adware e programas potencialmente indesejados que tornam seus dispositivos mais lentos. O painel de proteção cibernética tudo-em-um destaca seu status de segurança em tempo real, para que você não fique no escuro sobre o que está acontecendo com seus dispositivos. Comece a proteger seus dispositivos hoje mesmo com o Malwarebytes.

Escrito por Maggie Tillman.