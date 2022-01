Samsung patenteia um laptop dobrável de origami

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A mania do telefone dobrável está em pleno andamento, mas e se você pudesse dobrar seu laptop em um tamanho mais portátil também?

Achamos que é uma ótima ideia e a Samsung também, pois a marca registrou uma patente em um desses designs.

De acordo com um relatório da LetsGoDigital , a patente da Samsung cobre um laptop que se dobra tradicionalmente e pode ser dobrado novamente quando fechado.

O design mostra uma área de teclado articulada com um clipe para manter o sanduíche do laptop junto quando dobrado.

A placa-mãe, a bateria e os componentes alojados abaixo do teclado seriam divididos em duas seções para permitir que o dispositivo se dobrasse verticalmente.

Presumivelmente, a Samsung planeja usar sua tecnologia OLED dobrável para a tela, que, é claro, também é articulada para permitir que ela se dobre sobre si mesma.

Quando dobrada, a base do laptop forma as laterais externas do aparelho, com a tela escondida no meio.

Só porque a Samsung registrou uma patente, não significa que o conceito será lançado, mas se a tendência do telefone dobrável continuar, parece inevitável que veremos dispositivos dobráveis maiores.

Se a Samsung lançasse um dispositivo desse tipo, teria vários desafios a serem superados.

Há o sempre presente vinco da tela para enfrentar, além de fazer com que o teclado articulado pareça robusto o suficiente para digitar. Podemos imaginar migalhas sendo um pesadelo também.

Ainda assim, é um conceito muito legal e estamos empolgados para ver onde ele vai parar.

Escrito por Luke Baker.