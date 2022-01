Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung levantou a tampa sobre algo parecido com um monstro, e temos quase certeza de que você nunca viu um monitor como este antes.

O mais recente monitor curvo da marca Odyssey - chamado Odyssey Ark (presumivelmente porque é quase do tamanho de um grande navio de madeira) - possui uma tela de 55 polegadas e pode ser girado 90 graus para uso no modo retrato. sim. Mesmo.

Como acontece com qualquer monitor largo e curvo , em paisagem ele foi projetado para mergulhar você no jogo, ocupando todo o seu campo de visão para ajudá-lo a se sentir mais perto da ação.

A Samsung claramente não o vê apenas como um monitor de jogos, no entanto, com o modo retrato oferecido para dar a você uma grande área de superfície para multitarefa.

Olhando algumas imagens ao vivo da CES, compartilhadas por Tim Schofield no Twitter, você pode ver as torres do monitor sobre o usuário e caber confortavelmente em três janelas de tela empilhadas umas sobre as outras.

Aqui está uma primeira olhada na INSANE Odyssey Ark de @Samsung ! Este é um monitor 4K curvo de 55 "com proporção de 16: 9 ... Pode realizar jogos / multitarefa sérios com ele! #Ces #samsung pic.twitter.com/Y82hbeY9gg - Tim Schofield (@ qbking77) 5 de janeiro de 2022

Não podemos imaginar que usá-lo nesta orientação seja muito ergonômico, estamos ficando com o pescoço dolorido só de olhar para ele.

Ao contrário de seus outros monitores curvos , o Odyssey Ark da Samsung apresenta uma proporção de aspecto de 16: 9 (não uma proporção ultra-larga de 32: 9) e possui uma tela Quantum Dot Mini LED montada em um suporte ajustável em altura.

Ser de 55 polegadas também significa que precisa de muitos pixels para parecer mesmo remotamente nítido de tão perto, então a Samsung colocou um painel 4K nele.

O Samsung Odyssey Ark estará disponível para compra em algum momento do segundo semestre de 2022, mas não sabemos quanto vai custar. Suspeita-se que será incrivelmente caro.