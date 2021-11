Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Bem a tempo para as férias, um novo Chromebook de baixo custo está disponível para compra no Reino Unido.

No verão passado, a Samsung apresentou seu mais recente Chromebook: o Galaxy Chromebook Go . Ele foi lançado nos EUA primeiro, em julho, com a AT&T vendendo uma variante LTE um mês depois. Agora, a Samsung está lançando o Galaxy Chromebook Go LTE no Reino Unido. Custa £ 399 com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento integrado.

É um laptop de 14 polegadas que pesa 1,45 kg. A Samsung disse que embala uma bateria que pode durar até 12 horas com uma única carga. Ele vem com um carregador USB-C de 45 W e uma variedade de portas, incluindo duas USB-C e uma USB 3.1, bem como um conector de áudio de 3,5 mm e um slot para cartão microSD.

Outros recursos incluem uma CPU Intel Celeron N4500 com Intel UHD Graphics, uma câmera HD 720p, alto-falantes estéreo e suporte para Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1.

Claro, com esse tipo de especificações, você não vai fazer muitas coisas intensas, mas os Chromebooks não são exatamente máquinas de jogos pesados. Eles são feitos para navegar na web, assistir a vídeos do YouTube, verificar seu Gmail e baixar uma miscelânea de aplicativos da web e aplicativos Android. Para esse tipo de tarefa, o Galaxy Chromebook Go é a máquina ideal.

