Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung lançou um laptop Chrome OS básico que custa US $ 299 nos Estados Unidos.

Chamado Galaxy Chromebook Go, ele agora está disponível para compra no site da Samsung e em outros lugares. No lançamento, o modelo Wi-Fi é sua única opção, mas a Samsung planeja oferecer um modelo LTE também nas próximas semanas. Ambas as versões apresentam uma tela HD de 1366 x 768 de 14 polegadas, processador Intel Celeron N4500, 4 GB de RAM e 32 GB de armazenamento (expansível via microSD).

Claro, com esse tipo de especificações, você não vai fazer muitas coisas intensas, mas os Chromebooks não são exatamente máquinas de jogos pesados. Eles são feitos para navegar na web, assistir a vídeos do YouTube, verificar seu Gmail e baixar uma miscelânea de aplicativos da web e aplicativos Android. Para esse tipo de tarefa, o Galaxy Chromebook Go é a máquina ideal.

O laptop ChromeOS da Samsung também vem com uma bateria de 5480mAh que deve durar 12 horas com uma única carga. Em termos de portas, inclui uma porta USB-A 3.2, duas portas USB-C, um fone de ouvido e um leitor de cartão microSD. Honestamente, esse tipo de hardware é mais adequado para crianças, viajantes e navegadores leves. Para eles, o Galaxy Chromebook Go tem muito para atender às suas necessidades.

