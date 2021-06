Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tendo inicialmente esperado um anúncio em abril no Galaxy Unpacked, o Samsung Galaxy Book Go agora é oficial.

Então, por que mais tarde? Em parte, isso tem a ver com o chipset do laptop - Snapdragon 7cx Gen 2 da Qualcomm - anunciado no final de maio.

O Galaxy Book Go é o modelo básico da Samsung em sua gama de laptops - com um preço que reflete isso, a partir de £ 399 no Reino Unido , $ 349 nos EUA - agindo como uma alternativa do Windows para Chromebooks igualmente acessíveis.

Não é a primeira vez que vimos a Samsung mexer com a Qualcomm em seus laptops - o anterior (e mais caro) Galaxy Book S tinha o Snapdragon 8cx dentro - mas é a primeira aparição de um 7cx Gen 2 em qualquer dispositivo.

Dependendo do seu ponto de vista, isso pode significar alguns problemas, já que o Windows e a Qualcomm não funcionam tão bem. O Galaxy Book Go é uma plataforma baseada em ARM que executa o Windows 10 S, o que significa que você terá que baixar aplicativos aprovados apenas da Windows Store - não de arquivos .EXE completos.

Mas, como um laptop portátil para ser usado como processador de texto e plataforma de navegação, faz muito sentido. Há uma tela Full HD de 14 polegadas para manter sua atenção e, embora o peso de 1,38 kg não seja o superleve sub-1 kg que você pode encontrar em outros lugares, o que você não economiza em peso, você vai perguntar o preço.

Além disso, as duas variantes do Galaxy Book Go oferecem navegação móvel graças à compatibilidade 4G / LTE. O modelo básico possui 8 GB de RAM e armazenamento de 128 GB, enquanto o modelo avançado dobra a RAM para 8 GB, mas mantém a mesma capacidade de armazenamento - o que custará 25 por cento do aumento de preço pedido também.

