Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung atualizou a família de laptops Galaxy Book, com uma seleção de novos notebooks finos e leves projetados para atender a uma variedade de necessidades.

Esses notebooks são projetados para expandir o ecossistema da Samsung, fornecendo uma interação perfeita entre os dispositivos Samsung, usando os serviços Link to Windows para fazer com que seu telefone apareça no seu laptop e conectividade fácil para acessórios como o Samsung Galaxy Buds Pro.

Com um novo carregador USB-C de 65 W para alimentar esses notebooks, você poderá usar o mesmo carregador para todos os seus dispositivos Samsung , o que significa que há menos para carregar quando você está em movimento.

Samsung

O Galaxy Book traz o ponto de entrada para os notebooks, oferecendo uma tela LED Full HD de 15,6 polegadas e rodando nos processadores Intel Core de 11 geração com i5 e i7 oferecidos no Reino Unido.

Ele irá rodar gráficos Intel Iris Xe, oferecer até 16 GB de RAM e até 512 GB de armazenamento SSD. É bem equipado com conectividade física, incluindo USB C (2x), USB A (2x), HDMI e microSD.

Os preços começam em £ 699 para o modelo Core i5 8 / 256GB e vão até £ 1.099 para o Core i7 com LTE e 16 / 512GB.

Samsung

O Samsung Galaxy Book Pro vai dar um passo à frente, chegando nos tamanhos de 13,3 e 15,6 polegadas, com uma mudança para uma tela AMOLED para aumentar a qualidade e dar vida ao visual.

Ele adere ao hardware Intel Core de 11 geração, novamente com as versões i5 e i7, usando gráficos Intel Iris Xe. Serão oferecidos até 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento SSD, juntamente com um teclado retroiluminado.

A conectividade cobre USB-A (1x), USB-C (2x, um incluindo Thunderbolt 4), bem como HDMI e microSD. Haverá uma versão LTE do modelo de 13,3 polegadas.

Os preços começam em £ 1.099 para o modelo de 13,3 polegadas i5 8 / 256GB, enquanto o de 15,6 polegadas começa em £ 1.199 para o Core i5 8 / 512GB.

Melhor laptop 2021: Os melhores notebooks gerais e premium para trabalhar em casa e muito mais Por Dan Grabham · 28 Abril 2021

Samsung

Depois, você tem o Galaxy Book Pro 360. Este modelo é um pouco diferente, oferecendo uma tela 2 em 1, com touchscreen e suporte para S Pen, o que significa que é muito mais versátil. É também uma tela AMOLED - e está disponível nos modelos de 13,3 e 15,6 polegadas.

A energia ainda vem do Intel Core i5 / i7 de 11 gerações, até 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento SSD. Em termos de conectividade, as coisas são ligeiramente reduzidas em relação ao Pro normal, com USB-C (3x, um com suporte para Thunderbolt 4) e microSD.

O Samsung Galaxy Book Pro 360 vai custar a partir de £ 1199 para a versão de 13,3 polegadas i5 8 / 512GB e vai até £ 1499 para o modelo de 15,6 polegadas i7 15/516GB.

Todos os modelos do Galaxy Book oferecem um conector de fone de ouvido de 3,5 mm, câmera 720p e microfone dual array, enquanto todos também oferecem som Dolby Atmos.

Eles também têm acabamento em alumínio, mas o Galaxy Book Pro também usa magnésio para manter o peso baixo.

Esperamos que uma gama de outras variantes desses modelos cheguem em diferentes regiões - e a Samsung também nos disse que as opções para conectividade 5G seriam introduzidas no final de 2021.

A nova família Samsung Galaxy Book está disponível para encomenda a partir de 28 de abril de 2021, com disponibilidade geral no varejo a partir de 14 de maio.

Escrito por Chris Hall.