Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Haverá um evento Galaxy Unpacked acontecendo em 28 de abril , quando a Samsung deverá revelar uma variedade de laptops Galaxy Book, incluindo o Galaxy Book Pro . O mais recente produto comentado é o Galaxy Book Go - o dispositivo básico da linha.

Na verdade, o Go é tão básico em termos de preço - rumores de que está em torno de apenas US $ 350 - que é realmente um laptop Windows que quer assumir o controle de Chromebooks acessíveis.

Como isso é possível? Bem, é parcialmente devido à arquitetura. Por dentro, espera-se que o Galaxy Book Go seja fornecido com o processador Snapdragon 7C da Qualcomm. Não é a primeira vez que vimos a Samsung mexer com a Qualcomm em laptops - o Galaxy Book S anterior (e mais caro) tinha o Snapdragon 8CX dentro .

Acontece que o Windows e a Qualcomm não funcionam tão bem. Como o Go será uma plataforma baseada em ARM, ele será projetado para funcionar perfeitamente com o Windows 10 S, o que significa que você terá que baixar aplicativos aprovados apenas da Windows Store - não de arquivos EXE completos de qualquer lugar. Isso é um pouco limitante, mas para um tipo de máquina de processador de texto de baixo custo é perfeitamente aceitável - e isso, pensamos, será todo o ângulo do Galaxy Book Go.

Por outro lado, meio que ironicamente, já vimos o Snapdragon 7C no Acer Chromebook Spin 513 - um formato que faz muito sentido porque, sendo um Chromebook, não há limitações para o Chrome OS, ao contrário do Janelas.

Apresentado da maneira certa, e com esse preço sugerido, podemos ver o Galaxy Book Go fazendo sucesso em alguns setores. Mais como o conhecemos no dia 28 de abril.

Escrito por Mike Lowe.