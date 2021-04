Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung anunciou recentemente que realizará um evento Unpacked 2021 em abril, com o convite provocando que “o Galaxy mais poderoso está chegando ”. Mas também poderia estar se referindo aos novos laptops Samsung Galaxy Book Pro?

Há rumores de que a Samsung está desenvolvendo novos laptops com Windows 10 , chamados de Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360. Imagens dos dispositivos até surgiram online no mês passado, cortesia do vazador Evan Blass . Agora, 91mobiles.com compartilhou mais imagens, retiradas do site de certificação SafetyKorea.

O Samsung Galaxy Book Pro parece vir em prata e branco e ostenta molduras bem finas ao redor da tela, enquanto o Samsung Galaxy Book Pro 360 pode ser oferecido em branco com uma dobradiça de 360 graus e tela sensível ao toque. Relatórios anteriores também sugeriram que o dispositivo 2 em 1 terá suporte para a caneta S-Pen da Samsung. Lembre-se de que os dois laptops são exibidos com teclados e uma tecla do Windows. Também parece provável que eles venham nas versões de 13 e 15 polegadas.

Outras especificações especificadas para os próximos laptops incluem telas OLED, Thunderbolt 4 e suporte LTE opcional. Eles também podem lançar os processadores Intel de 11ª geração, enquanto a versão de 15 polegadas do Galaxy Book Pro pode oferecer gráficos discretos Nvidia MX450.

O evento da Samsung está marcado para 28 de abril de 2021, então talvez possamos aprender mais sobre esses laptops em breve. Você pode assistir ao programa transmitido ao vivo aqui .

Escrito por Maggie Tillman.