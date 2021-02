Relatório: Samsung planejando um Exynos Windows PC com AMD GPU

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung foi aberta sobre o fato de que está trabalhando com a AMD. No lançamento do Exynos 2100 em janeiro de 2021, a empresa confirmou. As palavras exatas da Samsung na época foram : "Estamos trabalhando junto com a AMD e teremos uma GPU móvel de próxima geração no próximo produto carro-chefe".

Muitos - incluindo nós - interpretaram isso como significando que seria um smartphone. No entanto, novas informações sugerem que a Samsung pode estar objetivando isso no segmento de computação móvel, então podemos ver o primeiro Exynos e AMD emparelhando em um laptop.

Um relatório da ZDNet Korea sugere que a Samsung planeja lançar um laptop fino e leve no H2 2021, usando o novo hardware Exynos - provisoriamente apelidado de Exynos 2200 - emparelhado com gráficos AMD.

A intenção, ao que parece, seria desafiar a Qualcomm no segmento Windows em ARM e capitalizar sobre o novo apetite em um mundo pós-Intel, graças às críticas entusiasmadas do chip M1 da Apple .

Para a Samsung, isso permitiria à empresa definir sua própria linha do tempo e produzir todos os componentes de hardware sozinha, sem ter que esperar pela Qualcomm ou Intel, potencialmente dando à Samsung mais controle sobre a linha do tempo e os custos.

O relatório afirma um lançamento no terceiro trimestre de 2021, com a ZDNet sugerindo que cairia após o lançamento do Galaxy Note 21 . Isso poderia ver a Samsung mostrar ou lançar o dispositivo na IFA 2021 , que seria na mesma época.

A Samsung não é nova neste mercado. Já vimos nomes como o Galaxy Book S na Qualcomm e já ouvimos rumores de um PC Exynos .

Isso não exclui Exynos e AMD dos smartphones. Pode ainda ser o caso de que a Samsung queira usar a experiência da AMD para impulsionar o desempenho gráfico de seus smartphones - bem como fornecer uma oportunidade de marketing para dispositivos baseados em Exynos - mas a interrupção do Windows no ARM é certamente crível.

Escrito por Chris Hall.