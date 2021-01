Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Seguindo os passos da Apple, que recentemente lançou o chip Apple Silicon M1 para Macs baseado em ARM , a Samsung está considerando trazer o Exynos para os PCs. Exynos é uma série de chips de sistema baseados em ARM fabricados pela Samsung.

O silício da Samsung é encontrado em seus próprios telefones, assim como em outros, mas parece que a empresa pode explorar seu uso em outros dispositivos, como computadores. Talvez os primeiros PCs com chips Exynos cheguem em breve. Leaker @TheGalox provocou no Twitter: "Exynos para computadores ... Mal posso esperar!" O vazador não entrou em detalhes sobre quando os chipsets baseados em ARM chegariam para os PCs.

Exynos para computadores



Tenha em mente que esta não é a primeira vez que rumores surgiram sobre Exynos chegando aos PCs. Por exemplo, em julho passado, o vazador @MauriQHD no Twitter afirmou que a Samsung planejava trazer chips ARM baseados no Exynos 1000 para PCs com Windows. Este Exynos 1000 agora é conhecido como Exynos 2100 e é o primeiro SoC de 5 nm da empresa. Ele concorre diretamente com o Snapdragon 888 SoC da Qualcomm.

Além disso, como observou a Wccftech , há outro vazamento de abril passado que revelou que a Samsung estava testando um novo SoC com uma GPU AMD.

A GPU da AMD da empresa até venceu o Snapdragon 865 em um benchmark. Na verdade, ele teve um aumento de três vezes em comparação com a GPU Snapdragon 865 da Qualcomm. E não vamos esquecer que a Samsung já confirmou que está fazendo parceria com a AMD para desenvolver um novo silício.

O trabalho da Samsung com a AMD provavelmente virá à luz no decorrer do ano, portanto, fique atento ao Pocket-lint para as últimas novidades.

Escrito por Maggie Tillman.