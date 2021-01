Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Muito se falou sobre o lançamento de uma câmera sob tela no telefone Galaxy S21 da Samsung. No entanto, esse não é o caso - mas a Samsung está lançando um dispositivo com essa câmera. Mas é um laptop, não um telefone carro-chefe.

No passado, a Samsung exibiu seus projetos de desenvolvimento de monitores, provando que a empresa pode fornecer essa tecnologia. Portanto, não é nenhuma surpresa vê-lo implementado - especialmente quando outras marcas, como a ZTE, já estão lançando tais produtos ( nomeadamente o ZTE Axon 20 5G ).

Então, o que é este dispositivo misterioso com uma câmera escondida? É um laptop Samsung completo com o que a empresa chama de Blade Bezel - ou seja, quase não há cortes nas bordas da tela, tornando a experiência quase de ponta a ponta. E parece muito impressionante, devemos dizer (veja o vídeo 720p da fonte Weibo abaixo - basta clicar para tela inteira).

Dado que não há moldura na qual montar uma câmera, a única solução - na área da tela, pelo menos, como vimos câmeras posicionadas em teclado antes (veja Huawei) - é uma opção sob a tela.

Ele permanecerá mais ou menos escondido da vista o tempo todo, embora suspeitemos que a fidelidade visual em uma pequena área onde a câmera precisa "ver" através da tela será menor - como vimos em outros exemplos.

Quanto à privacidade, há um ponto de interrogação sobre o controle de tal câmera. Não é como se você pudesse aplicar uma veneziana de privacidade aqui. E um post-it na tela para cobri-lo? Bem, estaria literalmente na própria tela, já que basicamente não há moldura. Problemas de primeiro mundo, hein?

Escrito por Mike Lowe.