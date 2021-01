Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung está divulgando notícias sobre muitos novos dispositivos na ausência de uma CES presencial neste ano, incluindo o mais recente, o Samsung Galaxy Chromebook 2. O novo laptop segue o anterior Galaxy Chromebook com algumas melhorias marcantes.

Em primeiro lugar, está obtendo um corte de preço importante. chegando a apenas US $ 550 em comparação com o preço de US $ 1.000 do último modelo, uma grande mudança no posicionamento de mercado. A outra grande mudança vem na forma de uma nova tela que ostenta a tecnologia QLED da Samsung em resolução Full HD, em comparação com o modelo OLED 4K mais antigo - então, você pode dizer onde o corte de preço afetou o laptop.

Esses não são ajustes insignificantes, mas o corte de preço provavelmente tornará o Galaxy Chromebook 2 muito mais palatável para os compradores normais, assim como sua impressionante duração de bateria de 14 horas, se conseguir igualar os números anunciados, que são aumentados pela falta de OLED para drená-lo.

Na verdade, aquela tela QLED de 13,3 polegadas é a primeira em um Chromebook em qualquer lugar do mundo, se é que alguém está acompanhando. Enquanto isso, o design geral é exatamente o que descobrimos nos vazamentos no final de dezembro, com bordas rígidas e elegantes e uma dobradiça totalmente ajustável que permite vários ângulos de visão.

O modelo básico incluirá 4 GB de RAM e um Intel Celeron 5205U com apenas 64 GB de armazenamento, mas US $ 150 extras aumentará para 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento e um Intel Core i3 de 10ª geração, um salto bastante sólido.

Tudo isso soa como uma aposta bastante sólida no mercado intermediário de Chromebooks, e deve estar disponível no primeiro trimestre de 2021, portanto, talvez não tenhamos que esperar muito para colocar as mãos em um.

Escrito por Max Freeman-Mills.