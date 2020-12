Samsung Galaxy Chromebook 2 vazou em toda a sua glória

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung está trabalhando em um novo Chromebook e o que parece ser uma imagem da imprensa vazou.

O Samsung Galaxy Chromebook 2 poderá ser apresentado como parte dos planos da Samsung para a CES em janeiro. Ou pode ser uma surpresa adicional durante o lançamento do telefone Samsung Galaxy S21 - atualmente previsto para acontecer em 14 de janeiro de 2021.

De qualquer forma, ele causará uma boa impressão em uma opção de cor laranja semelhante ao Chromebook Galaxy original anunciado há quase 12 meses.

Na verdade, a aparência geral é semelhante - mesmo na variante de cor cinza - embora haja portas reorganizadas.

É provável que as maiores mudanças venham internamente, com um chipset atualizado.

A primeira geração do Galaxy Chromebook exibia uma tela 4K de 13,3 polegadas, que deve ser semelhante desta vez. Mas ele também veio com um processador Intel Core i5 de décima geração que alguns reclamaram que funcionava muito quente. Esperamos que seja trocado por um chip Intel Core de 11ª geração mais eficiente, no mínimo.

Outras especificações do dispositivo de primeira geração incluíam até 16 GB de RAM e armazenamento SSD de 1 TB. É quase certo que esse será o caso novamente com o Galaxy Chromebook 2.

Traremos mais à medida que descobrirmos.

