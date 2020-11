Samsung traz seu Chromebook Série 4 econômico para o Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung está trazendo seus laptops da série Chromebook 4 para o Reino Unido. O Chromebook 4 é um notebook HD de 11,6 polegadas, enquanto o Chromebook 4+ é um grande Full HD de 15,6 polegadas; certamente estamos começando a ver mais Chromebooks sendo lançados em tela grande.

A linha do Samsung Chromebook 4 apresenta até 64 GB de armazenamento (no 4+, 32 GB no 4), 4 GB de memória e roda no processador Intel Celeron N4000. Ambos os laptops possuem portas USB-C para conexão a outros periféricos e monitores externos, além de webcams 720p e Gigabit Wi-Fi.

Ambos são razoavelmente leves e os custos são baixos. O Samsung Chromebook 4+ de 1,7 kg custará £ 349,99 para armazenamento de 32 GB e £ 379 para armazenamento de 64 GB, enquanto o Chromebook 4 de 1,2 kg custará £ 299,99.

Os modelos adicionam à gama crescente de portáteis da Samsung na Europa - algo que pensamos que nunca veríamos novamente após sua retirada do mercado em 2014 . O compromisso da Samsung com laptops sempre foi algo desconhecido - desde 2008, quando disse que poderia parar de fabricar laptops se não se tornasse um player grande o suficiente.

A Samsung lançou três laptops no Reino Unido no início de 2020 - o Galaxy Book Flex, o Galaxy Book Ion e a versão Intel do Galaxy Book S.

Confira nosso guia para as melhores ofertas de Chromebooks para a Black Friday , bem como nosso guia geral para os melhores Chromebooks .

Escrito por Dan Grabham.