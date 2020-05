Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung há muito tempo vende seus laptops com sucesso nos EUA e na Ásia. Mas aqui no Reino Unido, onde se originou a Pocket-lint, e em nossa vizinha Europa, a empresa coreana encerrou suas vendas em 2014.

A partir de junho de 2020, no entanto, tudo muda: a Samsung apresentará o Galaxy Book S (variante Intel), Galaxy Flex e Galaxy Ion nesses mercados. Aqui está uma rápida visão geral do que esses laptops têm a oferecer e por que achamos que é uma decisão inteligente.

Processador Intel Core com tecnologia híbrida Intel

Ecrã: QLED de 13,3 polegadas, Full HD (1920 x 1080)

Acabamentos: Ouro Terrestre, Cinza Mercúrio

Peso: 950g / Espessura: 11,8mm

Disponibilidade: Final de junho de 2020

Preço: £ 999

Antes de digitar essas mesmas palavras, vimos a versão Qualcomm do Galaxy Book S. Agora há um equivalente da Intel chegando - o que é uma ótima notícia, pois elimina a variante baseada em ARM, o que significa que não haverá problemas com o aplicativo completo. compatibilidade. Claramente, a Intel está tentando reprimir sua concorrência neste espaço com seu novo processador silencioso e sem ventilador.

Caso contrário, este leve de 13,3 polegadas traz toda a bondade familiar do Galaxy Book S já revisado . Isso significa portabilidade, conectividade (1x fone de ouvido de 3,5 mm, 2x portas USB-C, mas nenhum slot SIM para conectividade 4G on-the-go neste modelo), além de Samsung DeX para continuidade .

Estará disponível a partir do final de junho, ao preço de £ 999. E suspeitamos que isso acabará com o produto equivalente da Qualcomm - embora tenhamos que ver como a duração da bateria se compara.

Acabamentos: Royal Blue / Aura Silver, corpo em alumínio

Ecrã: QLED de 13,3 polegadas, Full HD (1920 x 1080)

Design: dobradiça de 360 graus, caneta S Pen incorporada

Processador Intel Core i5 (Ice Lake), 8 GB de RAM

Peso: 1160g / Espessura: 12.9mm

Disponibilidade: Início de junho 2020

Preço: £ 1,349

O modelo mais caro do trio, este é o cavalo de batalha flexível da Samsung. Construído em torno de um design de dobradiça de 360 graus, com uma caneta S Pen integrada no corpo, você pode usá-lo como laptop, tablet - ou qualquer coisa intermediária. É essa natureza 2 em 1 que é o seu maior apelo.

Em termos de tela, o painel QLED de 13,3 polegadas é o mesmo que você encontrará no Galaxy Book S e Galaxy Ion em tamanhos equivalentes. Isso significa muito brilho e uma ampla resolução.

Mas o grande vendedor aqui é a S Pen. Se você é um usuário do Galaxy Note 10+ , você saberá tudo sobre isso - e esse tipo de continuidade em um laptop com Windows deve ser igualmente atraente. Existem muitas operações familiares - como Air Command, Samsung Notes - junto com o Voice Note para associar notas manuscritas a posições de arquivos de áudio.

Estará disponível a partir do início de junho, ao preço de 1.349 libras.

Tela: 13.3in ou 15.6in QLED, ambos em Full HD (1920 x 1080)

Acabamento: Aura Silver com borda de risca azul, corpo de metal

Processador Intel Core i5 (Comet Lake), 8 GB de RAM

Peso: 970g (13.3in) / 1260g (15.6in)

Preço: £ 1249 (13.3in) / £ 1299 (15.6in)

Disponibilidade: Início de junho 2020

Pense neste Galaxy Ion como o modelo de designer da Samsung. O corpo de metal é acabado em prata com uma faixa azul na borda, para dar a distinção de íons. Ele vem em dois tamanhos - 13,3 polegadas ou 15,6 polegadas - ao contrário do Flex ou Book S.

Você encontrará a mesma qualidade da tela QLED aqui, além de portas de tamanho completo para complementar a porta Thunderbolt. O Intel Core i5 está dentro. O AKG lida com o som com dois alto-falantes sintonizados de 5W, oferecendo som superior.

Estará disponível a partir do início de junho, ao preço de 1.249 libras para o modelo de 13,3 polegadas e 1.299 libras para o modelo de 15,6 polegadas.