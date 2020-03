O ultraportátil portátil Galaxy Book S da Samsung está chegando ao Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung anunciou que o Galaxy Book S está chegando no Reino Unido por £ 999.

A medida é um tanto incomum para a Samsung, embora tenha tido alguns dispositivos Windows no Reino Unido nos últimos anos, como o Galaxy Book , não comercializa uma variedade de laptops lá há algum tempo.

O PC com Windows 10 da Qualcomm Snapdragon 8cx foi lançado em outros países, incluindo os EUA, após o lançamento do Galaxy Note 10 do ano passado, onde foi mencionado pela primeira vez.

O notebook sub-1Kg possui uma tela sensível ao toque de 13 polegadas, oferece conectividade 4G LTE e tem mais de uma duração de bateria durante todo o dia - as estimativas no lançamento o acompanharam às 23 horas.

É bem parecido com outros ultraportáteis que chegaram ao mercado, mas o uso dos processadores Qualcomm para PC significa que ele roda o Windows em um chip projetado pela ARM. E encontramos resultados mistos com essa abordagem, pois os aplicativos do Windows têm compatibilidade irregular.

Mas, devido à longa duração da bateria e à conectividade sempre ativa - seja Wi-Fi ou 4G -, ele foi projetado como o melhor PC para qualquer lugar.

Você pode especificar o laptop com até 1 TB de armazenamento expansível, dependendo do modelo escolhido. O áudio também possui AKG e Dolby.

O laptop com acabamento em alumínio está disponível no Reino Unido em duas cores - marrom terreno e cinza mercúrio.

squirrel_widget_196339