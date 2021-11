Faça uma pechincha ultrarrápida com estas ofertas Samsung NVMe SSD

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung tem uma série de impressionantes drives SSD internos e externos, incluindo a fantástica gama EVO que está atualmente disponível com excelentes descontos.

Essas unidades são uma ótima maneira de aumentar seu espaço de armazenamento ou melhorar suas velocidades de carregamento e atualizar sua experiência de jogo também.

Com a Black Friday começando neste mês, existem alguns bons descontos disponíveis que vale a pena conferir.

Essas ofertas incluem alguns dos preços mais baixos que vimos nas soberbas ( e fáceis de instalar ) unidades Samsung PCIe NVMe.

US Samsung storage deals

There are a number of savings on Samsung SSDs available at Amazon at the moment. These are some of the best we've seen so far.

UK Samsung storage deals

There are some deals in the UK too.

If you're looking for a storage bargain, be sure to keep checking back as there are bound to be more discounts in the following weeks as Black Friday proper rolls around.