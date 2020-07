Faça uma pechincha com estas ofertas de SSD da Samsung

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Samsung possui várias unidades SSD internas e externas incríveis, incluindo a fantástica linha EVO atualmente disponível com excelentes descontos.

Essas unidades são uma ótima maneira de aumentar seu espaço de armazenamento ou melhorar sua velocidade de carregamento e também atualizar sua experiência de jogo.

Com o início das vendas de verão da Amazon , existem alguns descontos interessantes disponíveis.

Essas ofertas incluem alguns dos preços mais baixos que vimos na excelente ( e fácil de instalar ) unidade Samsung 970 EVO Plus 1 TB PCIe NVMe de 1 TB.

Essas ofertas de SSD da Samsung incluem:

• SSD interno Samsung 860 EVO 500GB - economize 30%, foi de £ 99,99 / $ 109,9, agora £ 68,99 / $ 77,99: os SSDs EVO confiáveis e amados da Samsung são um ótimo complemento para qualquer máquina para aumentar a velocidade e armazenamento extra. Veja esta oferta na Amazon UK / Clique para ver a oferta na Amazon US .

• SSD externo portátil SSD T5 de 2 TB da Samsung - economize R $ 799,00, foi R $ 369,99, agora R $ 290,97: Uma de nossas unidades externas favoritas agora também oferece um desconto incrível para a Black Friday em todos os formatos de tamanho. Clique para ver esta oferta na Amazon UK

• SSD interno Samsung 970 EVO Plus 1 TB NVMe M.2 de 1 TB - era £ 239,99 / $ 249,99, agora £ 188,36 / $ 189,99: Com velocidade de leitura / gravação tão rápida quanto 3.500MB / s, esta unidade verá o PC e os jogos carregados no num instante. Veja esta oferta na Amazon UK / Clique para ver a oferta na Amazon US .