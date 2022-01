A Razer revelou sua linha de 2022 de laptops para jogos Blade na CES

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Razer foi à CES 2022 para mostrar seus mais recentes laptops para jogos Razer Blade, incluindo o Blade 14, 15 e 17.

Apresentado como sendo os laptops mais rápidos do mundo para gamers e criadores, esses novos laptops incluem os recém-anunciados gráficos para laptop da série Nvidia GeForce RTX 30. Isso significa que você pode colocar as mãos em um modelo que inclui até um RTX 3080 Ti. Com base em quão difícil foi conseguir uma placa de vídeo para desktop no ano passado, esta parece ser uma ótima maneira de começar o seu jogo.

Não são apenas as GPUs que são novas. Os Razer Blades mais recentes também estão recebendo uma atualização na forma de RAM DDR5 4800 MHz. Só isso é um aumento de 50 por cento na frequência em relação à última geração de Blades.

A Razer prometeu que esses modelos mais recentes oferecem desempenho de classe de desktop em um formato portátil.

Apple macOS 11 Big Sur: todos os novos recursos importantes do Mac explorados Por Dan Grabham · 4 Janeiro 2022

Travis Furst, Diretor Sênior da unidade de negócios de Sistemas da Razer deu algumas dicas:

"... habilitamos os criadores a trabalhar em qualquer lugar com lindos monitores, drivers NVIDIA Studio disponíveis e CPUs de até 14 núcleos. Os usuários terão a capacidade de escolher qualquer modelo ou configuração que melhor se adapte às suas necessidades de jogos ou criação, enquanto obtendo o que há de melhor e mais recente em tecnologia de gráficos, memória e processamento ”.

Como era de se esperar, os modelos 2022 dos laptops Razer Blade 14, 15 e 17 incluem as ofertas de CPU mais recentes da Intel e da AMD. Fornecendo bastante poder de processamento para tudo o que você estiver fazendo.

Continuando a tendência de foco na qualidade, esses modelos apresentam chassi de alumínio fresado em CNC, componentes de alta qualidade e muito mais. As atualizações da linha incluem um design de teclado atualizado com teclas maiores para uma experiência de digitação ergonômica mais satisfatória. Ventilação extra foi adicionada para melhorar o desempenho de resfriamento também.

Cada um dos modelos também possui uma série de melhorias para torná-los ainda mais atraentes.

O Razer Blade 14 agora tem um revestimento resistente a impressões digitais para mantê-lo limpo e elegante, enquanto a webcam IR 1080p agora oferece a conveniência do Windows Hello.

O Razer Blade 15 agora possui um painel de grau IPS com opções de configurações QHD e Full HD, incluindo uma taxa de atualização de até 360Hz.

Enquanto isso, o Blade 17 tem atualizações em seu áudio que incluem oito alto-falantes (o dobro da geração anterior) para que os criadores possam ouvir mais sobre o que estão elaborando. Uma bateria e um carregador maiores também devem ajudá-lo a trabalhar em trânsito por mais tempo.

Cada um dos novos laptops vem com Windows 11 como padrão e uma garantia estendida de bateria de dois anos para sua tranquilidade.

Os Razer Blade 15 e 17 estarão disponíveis para encomenda a partir de 25 de janeiro, com preços a partir de $ 2.499,99 e $ 2.699,99, respectivamente . Enquanto o Blade 14 estará disponível para pré-encomenda a partir de 10 de fevereiro a partir de $ 1.999,99.