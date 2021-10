Razer revela laptops Razer Book e Blade 15 Advanced com Windows 11

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Além de anunciar que os atuais proprietários de laptops Razer receberão atualizações do Windows 11 gratuitamente a partir de hoje, a Razer também revelou mais laptops para 2021.

Hoje a Razer revelou adições à sua linha, incluindo os modelos Razer Book e Razer Blade 15 Advanced, pré-carregados com o Windows 11 .

A empresa afirma que o novo Razer Book é "a máquina perfeita para produtividade o dia todo". Ele possui um processador Intel de 11ª geração, tela de moldura fina 16:10 com resolução de até 4K e um elegante chassi de alumínio fresado ultrafino. Com as opções de tela sensível ao toque, você também poderá aproveitar as vantagens dos novos widgets e recursos de toque com facilidade.

Enquanto isso, o Razer Blade 15 Advanced oferece os benefícios do Windows 11, mas com foco nos jogos. Os usuários poderão aproveitar todas as vantagens dos jogos disponíveis, incluindo Xbox GamePass , Xbox GameBar e DirectStorage. Este novo modelo para 2021 oferece resolução QHD, taxas de atualização de 240 Hz, espaço de cor 100% DCI-P3, bem como tecnologia Nvidia Advanced Optimus e G-Sync. Jogos poderosos e portáteis.

Além deste anúncio, a Razer também reservou um tempo para informar aos fãs da Razer que todos os softwares e periféricos de jogos da Razer são totalmente compatíveis com o Windows 11. Portanto, não há necessidade de se preocupar se você estiver pensando em atualizar e já possuir um hardware Razer.