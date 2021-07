Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Razer anunciou uma atualização em 2021 de seu laptop para jogos Blade 17, agora com processamento Intel Core i9-11900H de 11ª geração - a CPU mais poderosa usada em um Razer Blade até hoje.

Carregando oito núcleos e 16 threads, o Intel SoC ajuda o novo Blade 17 a atingir uma frequência mac turbo de até 4,9 GHz. O laptop também pode ser equipado com gráficos Nvidia GeForce RTX 3080 para uma verdadeira potência em jogos.

As opções de tela de 17 polegadas incluem uma tela de toque de 4K. Há também uma webcam 1080p a bordo, além de versões ajustadas da própria câmara de vapor e touchpad da Razer - desta vez com rejeição de palma aprimorada para evitar movimento na tela ao digitar.

Tal como acontece com os modelos anteriores, a edição Razer Blade 17 2021 vem com retroiluminação Razer Chrome RGB no teclado, THX Spatial Audio e muitas portas.

Já está disponível para pré-encomenda, com preços a partir de £ 2.400 / $ 2.400 / € 2.600.

Um novo modelo Razer Blade Base 15 também está disponível para encomenda. Ele é especificado para gráficos Intel Core i7-11800H de 11ª geração e Nvidia GeForce RTX 3070 e custa a partir de £ 1.700 / $ 1.800 / € 1.900.