Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Razer anunciou versões atualizadas de seu laptop para jogos Blade 15 . O modelo principal é o novo Blade 15 Advanced.

Possui processadores Intel série 11ª Geração H e chips gráficos Nvidia RTX série 30. Ele pode ser especificado com até um Core i9 11900H (clock base de 2,5 GHz e clock de reforço de 4,9 GHz) e uma GPU RTX 3080 com 16 GB de memória de vídeo. Você também pode obtê-lo com uma tela de toque de 4K.

Outro novo recurso é um revestimento resistente a impressões digitais, uma webcam do Windows Hello com resolução de 1080p e um trackpad com rejeição aprimorada da palma da mão.

A Razer também cortou um milímetro da espessura do Blade 15 Advanced, tornando-o com 15,8 mm de espessura e supostamente o menor laptop para jogos de 15 polegadas com gráficos RTX. Em termos de portas, há duas novas portas Thunderbolt 4, um leitor de cartão SD UHS-III, duas portas USB-A 3.2 Gen 2, um conector de fone de ouvido e uma porta HDMI 2.1. Ele suporta Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e carregamento de 20 V via USB-C.

Se isso interessar a você, o Blade 15 Advanced começa em US $ 2.299 para um modelo com um painel QHD IPS de 240 Hz com tempo de resposta de 2,5 ms e cobertura de 100 por cento da gama DCI-P3. Esse modelo em particular vem com processador Intel Core i7-11800H octa-core, a GPU RTX 3060 com 8 GB de memória de vídeo, 16 GB de RAM DDR4 com clock de 3.200 MHz e bateria de 65Wh (todos os outros modelos avançados têm bateria de 80Wh).

O Razer Blade 15 Advanced estará disponível para pré-encomenda a partir de 17 de maio de 2021 na Razer . Os diferentes modelos estarão à venda e serão enviados a partir de junho de 2021.

Escrito por Maggie Tillman.