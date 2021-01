Razer Viper 8K é o "mouse para jogos mais rápido do mundo"

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma pequena atualização sob o capô, a atualização da Razer de seu mouse para jogos Viper permite que ela grite dos telhados que o novo modelo é o mouse para jogos mais rápido do planeta, e diga a verdade também.

Ele tem um sensor Focus Plus de 20.000 DPI alimentando-o, mas o grande passo vem na forma de sua taxa de pesquisa de 20.000 Hz, que é muito, muito acima do que a maioria dos mouses de jogo que estão gerenciando e efetivamente torna-se muito mais ping para seu computador para atualizar onde o ponteiro ou cursor deve estar.

Superficialmente, isso parece uma grande vitória, mas na prática não é tão garantida, já que até a Razer admite que isso realmente se resume a margens tão boas que muitas pessoas não serão capazes de percebê-las. Do ponto de vista da Razer, é um passo à frente que pode fazer diferenças mínimas, mas importantes, se você estiver jogando jogos agitados e baseados em reações, como shooters online.

Você provavelmente também vai querer usá-lo em um monitor com uma alta taxa de atualização, para realmente perceber o tipo de suavidade que ele pode ajudá-lo a alcançar, enquanto especificações de jogo decentes também ajudarão com isso na frente do hardware.

Portanto, é um pouco mais de uma venda de nicho do que parece à primeira vista. Ainda assim, não há absolutamente nenhum dano no upgrade, já que o Viper ainda é um mouse para jogos confortável e elegante, e o preço não aumentou em nada entre as versões.

O mouse está disponível a partir de agora, então se você quiser experimentar o que há de mais moderno em velocidade, esta é sua chance.

Escrito por Max Freeman-Mills.