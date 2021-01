Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Razer está se preparando para lançar dois novos laptops Razer Blade com "placas de última geração" da Nvidia, opções de tela 360Hz, armazenamento atualizável e muito mais.

Estes são os modelos 2021 da linha Razer Blade respeitada com o mesmo design de acabamento durável, fresado em CNC e fabricado com precisão que você esperaria da Razer, mas o que os torna interessantes é a potência sob o capô.

A Razer disse que está usando as mais recentes placas de última geração da Nvidia . Incluindo a opção de até GPU GeForce RTX 3080 Max-Q com 16GB de VRAM GDDR6.

Adicione a isso as opções do Intel 10th gen Core i7-10875 (oito núcleos para o modelo avançado) e i7-10750 (seis núcleos para o modelo básico) e você terá muito poder portátil bacana sob o capô. A Razer está prometendo que a tecnologia acumulada dentro dessas máquinas ajudará a continuar o "... legado de ser o mais rápido ..." do Blade

Isso é ideal porque o novo Blade 15 vem com várias opções de tela que incluem taxas de atualização rápida ou opções de exibição de 4K. Há um modelo básico com tela Full HD de 144Hz, outro com painel UHD 165Hz, 3ms, 100% DCI-P3 e depois as opções avançadas.

Esses modelos avançados incluem opções de UHD, painel G-Sync de 240 Hz com 95% sRGB ou tela Full HD de 360 Hz com tempo de resposta de 2 ms. Para os criadores, há também um 4K OLED, painel de tempo de resposta de 1 ms com tela de toque e vidro gorila.



Outro destaque para esses modelos é a adição de um slot M.2 NVMe sobressalente, dando aos usuários a opção de atualizar mais armazenamento no futuro.

A Razer afirma que os Blade 15 são os "menores" notebooks para jogos RTX disponíveis, não os mais finos e leves, mas os mais compactos. Esses laptops estarão disponíveis para encomenda no Reino Unido e na Alemanha a partir de 12 de janeiro e para remessa mundial em fevereiro.

Junto com o Razer Blade 15, há também um Razer Blade Pro 17 atualizado - apresentado como uma poderosa estação de trabalho móvel com três opções de tela principal de 165 Hz QHD, 360 Hz Full HD ou 4K UHD tela de toque de 120 Hz. Este de 17 polegadas tem as mesmas opções de GPU e CPU, mas também apresenta o "I / O mais avançado em um laptop para jogos de 17 polegadas".

Esses laptops Razer Blade custarão a partir de $ 1.699 com o Razer Blade 15 disponível para pré-venda a partir de 12 de janeiro e o Blade Pro 17 para vir no final do "primeiro semestre de 2021" com preços a partir de $ 2.299,99.

Escrito por Adrian Willings.