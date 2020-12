Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O PC para jogos modular compacto da Razer, chamado Tomahawk , estreou na CES no início deste ano para jogadores que desejam experimentar a construção de seus próprios computadores . Foi originalmente previsto para ser lançado no primeiro trimestre de 2020. Obviamente, isso não aconteceu. Mas agora está finalmente sendo lançado.

O Tomahawk agora está disponível nos Estados Unidos por meio do site oficial e das lojas da Razer . Começa em $ 2.400. Ele estará disponível em alguns varejistas a partir de janeiro de 2021. Para quem está fora dos EUA, a Razer disse que ainda está trabalhando no preço e na disponibilidade do Tomahawk para outros países.

O PC modular possui placa Intel NUC 9 Extreme Compute Element, completa com processador Intel Core i9-9980HK, 16 GB de memória DDR4 e um SSD de 512 GB emparelhado com um HD de 2 TB. Você também pode obtê-lo com uma placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3080. Na verdade, por ser um PC modular, você pode configurar totalmente os componentes para atender às suas necessidades e desejos. Adicione uma placa gráfica diferente ou mais espaço de armazenamento, se essa for sua preferência.

O chassi de alumínio fresado em CNC possui acabamento em preto fosco com portas de vidro destacáveis de dois lados e Razer Chroma RGB na parte inferior. Outros recursos físicos incluem quatro portas USB-A, duas portas USB-C Thunderbolt 3, duas portas Gigabit Ethernet e uma porta combo de 3,5 mm / TOSLINK.

Escrito por Maggie Tillman.