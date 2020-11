Economize mais de £ 70 no incrível Razer Basilisk Ultimate

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Razer Basilisk Ultimate é um excelente mouse sem fio para jogos com alguns destaques incríveis. Agora está ainda melhor graças a este negócio da Black Friday.

Em nossa lista como um de nossos ratos para jogos favoritos , o Basilisk Ultimate é um lindo mouse Razer com muitos recursos incríveis. Isso inclui conectividade HyperSpeed Wireless de 2,4 GHz, 20.000 DPI máximo ajustável em cinco níveis diferentes, punhos texturizados e um design ergonômico, 11 botões programáveis e muito mais.

É um mouse premium para jogos que é absolutamente prazeroso de usar. Os destaques deste mouse incluem 100 horas de bateria, uma pá multifuncional substituível e 14 zonas de iluminação personalizáveis.

O Razer Basilisk Ultimate aparentemente tem tudo, mas geralmente vem com um preço exorbitante e, sem dúvida, desanimador. No entanto, para a Black Friday, foi um bom desconto com £ 73,01 de desconto no preço pedido, tornando-o apenas £ 86,99 (abaixo dos £ 160 usuais). Nos EUA, você pode renovar o Basilisk Ultimate com US $ 35 de desconto .

