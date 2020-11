Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Black Friday está chegando e as ofertas e descontos já estão vindo em grande escala. Essas ofertas incluem alguns bons descontos em periféricos Razer e Logitech. Vale a pena dar uma olhada em alguns bons negócios de jogos.

O Razer Tiamat 2.2 v2 é um headset estéreo para jogos com uma diferença, incluindo dois drivers de subwoofer discretos para graves máximos. Um microfone de braço retrátil, protetores de ouvido em couro sintético substituíveis e opções de som surround virtual tornam o Tiamat atraente.

O desconto de 47% nos Estados Unidos torna a compra ainda mais incrível.

Com as teclas verdes clicáveis da Razer, um design premium sólido, ergonomia confortável e, claro, compatibilidade com o Razer Chroma, o Razer BlackWidow Elite é um teclado para jogos realmente incrível.

Agora está disponível com um desconto de 50 por cento , tornando-se apenas $ 84,99 em vez dos habituais $ 169,99.

O Razer Viper Ultralight é uma versão leve do clássico Razer Viper. Pesando apenas 69 gramas, este mouse não apenas perde peso, mas também seu preço.

Nos EUA, custa metade do preço,agora apenas $ 39,99, o que vale a pena comprar se você quiser aprimorar suas habilidades de jogo.

O Logitech G203 faz parte da linha de lançamentos de jogos recentes da Logitech que inclui várias opções de cores diferentes. Estilo clássico, iluminação RGB e até 8.000 DPI. Um mouse para jogos realmente decente nesta faixa de preço, ainda mais com este ótimo desconto na Black Friday.Atualmente custa apenas US $ 14,99 para a versão preta. Um verdadeiro roubo.

Bluetooth, sem fio ou com fio, a escolha é sua com este mouse para jogos. O Razer Basilisk X HyperSpeed também é um dispositivo de jogo muito bom com bateria de 450 horas, seis botões programáveis e o estilo clássico Razer.

Agarre-o agora e ganhe um desconto de $ 20 no preço normal.

O Logitech G502 é um de nossos ratos favoritos para jogos com um design ergonômico agradável, sistema de ajuste de peso inteligente, 16.000 DPI e um poço de rolagem giratório infinito.

Não é barato, mas é mais barato graças a esses descontos antecipados da Black Friday, que rendem $ 50 .

Escrito por Adrian Willings.