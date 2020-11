Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Razer, que fabrica PCs e acessórios para jogos, tem um novo laptop : Razer Book 13. Disponível em novembro, a partir de US $ 1.199,99. O Razer Book 13 nos lembra do laptop para jogos Razer Blade Stealth 13 de 13 polegadas , pois eles têm o mesmo logotipo da Razer, teclado RGB por tecla e construção portátil.

O Razer Book é mais sobre produtividade do que jogos, oferecendo uma tela 16:10 - a mesma proporção do popular Dell XPS 13. Tem 11,6 x 7,8 x 0,6 polegadas de tamanho, pesa 2,95 libras e vem com bastante de portas (porta HDMI 2.0, duas portas USB-C com Thunderbolt 4, uma USB 3.2 Tipo-A), bem como um leitor de cartão microSD e um fone de ouvido. O livro também apresenta gráficos integrados Iris Xe da Intel versus uma GPU discreta.

1/1 Razer

O modelo básico de $ 1.199 vem com uma tela não sensível ao toque 1920 x 1200, um processador Core i5-1135G7, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. O modelo de $ 1.599,99 tem um Core i7-1165G7, 16 GB de RAM, 512 GB de armazenamento e uma tela sensível ao toque de 1920 x 1200. Você também obtém uma versão com tela sensível ao toque 3840 x 2400, mas por US $ 1.999,99.

Todos os três modelos do Razer Book 13 são certificados pelo programa Evo da Intel, o que significa que devem ter uma vida útil de bateria e velocidade de carregamento excelentes.

Escrito por Maggie Tillman.