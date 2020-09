Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Razer revelou novas versões sem fio de alguns de seus dispositivos mais populares na forma do Razer BlackShark V2 Pro, DeathAdder V2 Pro e BlackWidow V3 Pro.

Esses novos dispositivos sem fio emblemáticos usam a tecnologia sem fio HyperSpeed ​​da Razer para oferecer a menor latência sem fio possível. Resultando em dispositivos que oferecem a alegria da liberdade sem fio, sem comprometer o desempenho do jogo.

Melhores mouses para jogos: os melhores mouses com fio, sem fio e RGB para jogos disponíveis hoje

Os melhores teclados para jogos: os melhores teclados mecânicos silenciosos, barulhentos, coloridos e orgulhosos do mercado

squirrel_widget_2681866

Resposta de frequência de 12 Hz - 28 kHz

Drivers TriForce Titanium 50mm

THX Spatial Audio com perfis de jogo

Microfone supercardióide HyperClear de 9,9 mm

2.4 GHz sem fio

Design 320g

Não parece que faz muito tempo que o Razer BlackShark foi lançado e aquele fone de ouvido recebeu muitos elogios de quem o usou. Agora, o Razer BlackShark V2 Pro foi adicionado a essa linha. A Razer afirma que o BlackShark V2 Pro é "o fone de ouvido esports sem fio definitivo".

Drivers grandes, THX Spatial Audio e um design de fone de ouvido fechado devem garantir que você obtenha um som excelente e abrangente enquanto joga. A adição da tecnologia HyperSpeed ​​Wireless significa que este fone de ouvido pode durar até 24 horas antes de precisar ser carregado também. A liberdade sem fio sem dúvida tornará o BlackShark V2 Pro ainda mais atraente do que o original.

squirrel_widget_2681888

Bateria de até 200 horas

Razer HyperSpeed ​​(2,4 GHz), Bluetooth, opções de conexão com fio (USB-C)

Ultrapolling de 1000 Hz

Razer Mechanical keyswitches

80 milhões de vida útil de pressionamento de tecla

A conhecida linha BlackWidow é outra que ganhou o tratamento wireless. O Razer BlackWidow V3 Pro atualizado agora oferece todas as vantagens habituais da Razer, junto com opções de conexão que incluem Razer HyperSpeed ​​sem fio (2,4 GHz), Bluetooth ou com fio com USB-C.

Este teclado também possui interruptores mecânicos Razer aprimorados e keycaps de ABS duplo junto com até 200 horas de bateria. A Razer diz que melhorou os interruptores e atualizou a caixa para permitir uma iluminação de fundo RGB mais brilhante.

Agora você também tem a opção de interruptores mecânicos amarelos Razer , que são considerados mais silenciosos do que as clássicas teclas verdes com as quais você está acostumado.

squirrel_widget_2681910

Foco de 20.000 DPI + sensor óptico

650 polegadas por segundo (IPS) / aceleração de 50 G

Razer Optical Mouse Switches

Razer HyperSpeed ​​(2,4 Ghz) e conexão BLE

Aproximadamente 70 horas com Razer HyperSpeed ​​wireless, 120 horas com BLE

As coisas evoluíram desde o lançamento do DeathAdder original em 2006. Agora, o Razer DeathAdder V2 Pro caiu com 120 horas de duração da bateria, os interruptores de mouse óptico da Razer, um design de peso médio de 88g e uma conexão sem fio de latência ultrabaixa.

Como outros mouses Razer DeathAdder, a versão sem fio brilha em várias áreas, incluindo perfis multi-DPI, pés lisos de PTFE, design ergonômico e perfis de memória integrados. Os fãs da Razer e os fanáticos por DeathAdder certamente serão fãs deste novo mouse.

Todo esse novo equipamento está disponível para compra a partir de hoje.

Escrito por Adrian Willings.