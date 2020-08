Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Razer tem feito muito nos últimos anos para dissipar qualquer reputação que pudesse ter como uma marca de jogadores pesados RGB, com produtos mais novos disponíveis em acabamentos cada vez mais elegantes.

Agora está dando um salto totalmente fora do espaço de jogo, trazendo sua inteligência de teclado e mouse para o escritório com o Razer Productivity Suite. É uma mudança que faz todo o sentido, dado o enorme aumento do trabalho em casa nos últimos meses, e é justo dizer que os produtos inaugurais da linha parecem absolutamente lindos.

O Pro Click, Pro Type e Pro Glide são uma combinação de três peças para agraciar qualquer mesa, um mouse ergonômico, teclado mecânico e mousemat que formam um conjunto excelente, com o mouse em particular projetado em parceria com especialistas ergonômicos Humanscale (cuja cadeira fica no topo de nossa lista de melhores cadeiras de escritório com mais orgulho).

O design do Pro Click irá ajudá-lo a posicionar seu pulso em um ângulo ideal de 30 graus durante o trabalho, enquanto a conectividade Bluetooth e as impressionantes 400 horas de duração da bateria devem torná-lo um ponto forte no mundo do trabalho. Oito botões programáveis também podem ser úteis para atalhos, bem como macros de jogos.

O Pro Type, por sua vez, tem interruptores mecânicos Orange exclusivos da Razer para um perfil silencioso que não é barulhento e também inclui conectividade Bluetooth para adaptabilidade. O Pro Glide, finalmente, é um tapete texturizado micro-tecido que completa a linha e combina com o design dos dispositivos.

Esse design é, sem exageros, muito, muito bom de se olhar, seu acabamento branco fosco parece tão profissional quanto você gostaria, e a retroiluminação LED fazendo tudo se destacar muito bem. Não estamos dizendo que esses são os dispositivos de escritório mais desejáveis que vimos há muito tempo, mas pode ser a verdade.

A Razer está lançando a linha em seu próprio site a partir de hoje, com preço definido em £ 99,99 GBP / $ 99,99 USD / € 109,99 para o Pro Click, £ 139,99 GBP / $ 139,99 USD / € 149,99 para o Pro Type e £ 9,99 GBP / $ 9,99 USD / € 11,99 para o Pro Glide.

Escrito por Max Freeman-Mills.