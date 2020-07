Razer revela seu primeiro teclado de 60%, o Razer Huntsman Mini

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Razer revelou um pequeno teclado ultracompacto que faz parte da linha Huntsman e oferece alto desempenho em um pequeno pacote.

O Razer Huntsman Mini é essencialmente uma versão reduzida do Huntsman, mas com alguns dos mesmos recursos "líderes de mercado". Isso inclui os interruptores de chave ópticos responsivos da Razer, as capas de teclas PBT de disparo duplo e um cabo USB-C removível que permite aos jogadores usar seus próprios cabos personalizados, se assim o desejarem.

A Razer diz que tem trabalhado duro na produção do Mini enquanto escuta os comentários da comunidade durante o processo de desenvolvimento.

Isso levou a empresa a incorporar a "mais recente e melhor em tecnologia de teclado" no pequeno quadro do Huntsman Mini, enquanto o fazia sem compromisso.

Como tal, este novo teclado inclui Switches Ópticos Lineares Razer aprimorados (semelhantes aos da Huntsman Tournament Edition). Agora, eles possuem amortecedores de som de silicone para manter as teclas pressionadas sem comprometer a velocidade ou a precisão.

Apesar de seu tamanho, o Huntsman Mini também aparentemente possui todas as teclas usuais que você esperaria em um teclado para jogos, com funções secundárias presentes no teclado e impressas nas laterais das teclas.

Funções, macros e outras vantagens podem ser anexadas a qualquer tecla do teclado, graças à tecnologia Hypershift da Razer e personalizadas no Synapse 3.

Tudo isso em uma moldura de alumínio que ocupa menos espaço em sua mesa, mas que parece ótimo ao fazê-lo.

O Razer Huntsman Mini está disponível nos acabamentos Preto ou Branco Mercury e vem com a opção de variações ópticas de cliques roxas ou vermelhas lineares. O primeiro está disponível para compra agora, o segundo chegará em agosto de 2020.