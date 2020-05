O novo Razer Blade Pro 17 é o mais recente laptop Windows conquistador para criadores e jogadores

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Razer anunciou uma atualização de sua linha Blade Pro com versões atualizadas do Blade Pro 17. Para aqueles que desejam telas grandes com taxa de atualização rápida e gráficos avançados, parece um monstro absoluto (da melhor maneira possível).

Começa com a exibição e há duas opções aqui. Você obtém o modelo de resolução Full HD (1920 x 1080) com um painel LCD IPS de 17,3 polegadas e taxa de atualização de 300Hz ou o modelo 4K com uma tela de toque TFT de 120Hz 17,3 polegadas de 120Hz com um painel de 3840 x 2160.

O último é voltado para profissionais criativos, como editores de fotos e vídeos, que precisam de um painel brilhante, preciso e preciso. O primeiro, com essas taxas de atualização super rápidas, é voltado mais para jogadores sérios.

Seja qual for a especificação escolhida, o cérebro interno é o mesmo: é o processador de décimo gen de 2,3 Ghz Core i7-10875H com o Turbo Boost de 5,1 GHz.

Também há uma pequena diferença no desempenho gráfico. As duas opções de tela podem ser suas com a GPU GeForce RTX 2080 Super Max-Q, ou você pode obter o modelo full HD de nível básico que apresenta a GTX 2070.

No lado da memória e armazenamento, você obtém 16 GB de RAM DDR4 de canal duplo, atualizável para 64 GB e armazenamento NVMe de 512 GB ou 1 TB, que pode ser novamente atualizado para 2 TB e possui slots M.2 abertos para expansão.

Apesar de todo esse poder, a Razer - como sempre com a série Blade - tentou tornar esse laptop de 17 polegadas o mais conveniente e fácil de transportar possível. Tem cerca de 20 mm de espessura (19,9 mm para ser mais preciso), mede 395 mm de diâmetro e 260 mm de profundidade e pesa menos de 3 kg.

Possui quase todas as portas que qualquer profissional pode precisar, incluindo uma porta Thunderbolt 3, uma porta USB-C 3.2 padrão, duas portas USB-A 3.2, uma porta HDMI 2.0B, uma porta HDMI 2.0B, uma porta Ethernet de 2.5Gb e uma UHS-III Leitor de cartão SD.

Obviamente, não seria o Razer sem um show de luzes embaixo das teclas e, portanto, o laptop também vem com um teclado atualizado com luz de fundo do Razer Chroma RGB por tecla.

As teclas - que incluem uma tecla Shift direita estendida e teclas direcionais de meia altura - foram projetadas para tornar a digitação rápida e fácil também, portanto, este não é apenas um laptop para jogadores.

Há também um grande touchpad de vidro com suporte a gestos multi-touch do Microsoft Precision Touch. Está tentando ser tudo para todos.

Possui uma webcam em HD que, combinada com um sensor de infravermelho, pode ser usada para conectar-se com segurança ao laptop via Windows Hello, além de oferecer uma maneira fácil e conveniente de transmitir ou fazer suas chamadas de zoom agora regulares.

Ele vem em uma cor: preto fosco.

A Razer diz que o laptop será lançado ainda este mês com preços a partir de US $ 2.599 / £ 2.599 / € 2.899 para o modelo fullHD 300Hz com gráficos GeForce RTX 2070. Aqueles que desejam o modelo 4K de ponta com gráficos GeForce RTX 2080 precisarão desembolsar US $ 3.799.