O novo ultrabook de jogos Blade Stealth 13 da Razer faz algumas atualizações reveladoras

A Razer continua a atualizar sua linha de laptops para jogos, agora adotando o Blade Stealth, que recebe uma nova versão de 2020 que atualiza sua tela e GPU para fornecer especificações atraentes por um preço ainda enorme.

O Blade Stealth 13 é agora o primeiro ultrabook do mercado a obter uma tela de 13,3 polegadas a 120Hz, onde modelos mais antigos tiveram que se contentar com telas de 60Hz. Esse é um bom salto em frente e deve proporcionar taxas de resposta e jogos mais suaves.

Se os usuários quiserem, eles poderão atualizar para um monitor com capacidade de 4K e uma tela sensível ao toque também, levando as coisas ainda mais longe. Todas as versões da tela também podem cobrir todo o espectro sRGB de cores, o que deve proporcionar um pacote maravilhoso.

O novo Blade Stealth também se tornou um pouco mais leve, embora não por uma margem que você possa necessariamente perceber imediatamente, e permaneça igualmente fino, a 15,3 mm. Outra pequena mudança ocorre na forma de um layout de teclado levemente reprojetado, facilitando o uso em comparação com o ano passado.

Também possui uma placa de vídeo atualizada, sempre essencial para um laptop para jogos, trocando um GTX 1650 Ti por 4GB de memória GDDR6 onboard, o que a Razer diz que deve proporcionar um impulso notável em relação à versão anterior. Isso é bem-vindo, já que o Blade Stealth do ano passado, apesar de lindo, não combinava muito com o desempenho dos jogos.

Ajustes mais sutis foram feitos em seus 16 GB de RAM, que recebem um ligeiro aumento de velocidade, enquanto o processador teve uma atualização de energia que deveria garantir mais desempenho, embora o chipset seja o mesmo.

Voltando sem muita mudança, está o design geral adorável, com seu metal elegante e sutil e, felizmente, não iluminado, o logotipo da Razer. Os painéis também são novamente impressionantemente pequenos.

Em suma, parece um dos laptops para jogos mais desejáveis do mercado, com uma combinação de design elegante e especificações sob o capô, e isso continua sendo uma mistura longe de ser barata.

O 2020 Blade Stealth 13 começa em US $ 1.799,99, com recursos como uma tela 4K aumentando ainda mais esse preço (US $ 200 extras, nesse caso). Está disponível a partir de agora nos EUA e, aparentemente, está chegando em breve à Europa e Ásia.